Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, estimează că la USV activitatea se va relua la finalul lunii mai ori în prima jumătate a lunii iunie. El solicită ca pînă atunci să fie finalizate on-line toate cursurile și aplicațiile care se pot susține prin această modalitate. Într-un mesaj adresat profesorilor și studenților, rectorul Popa arată că Universitatea din Suceava dispune de o rezervă financiară ce va permite achitarea salariilor la timp și virarea în conturile studenților a bursele aferente semestrului al II-lea, oricît ar dura acesta. În mesaj se mai arată: „Sînt convins că atitudinea civică a fiecăruia dintre noi, responsabilitatea în raport cu ceilalți atît la locul de muncă, cît și în societate, sînt mijloacele cele mai potrivite care ne vor ajuta să lăsăm în urmă amenințările generate de noul coronavirus. În aceste momente critice, comunitatea academică suceveană dă dovadă de responsabilitate, seriozitate și viziune. Astăzi, sîntem și trebuie să fim exemplu pentru regiune, pentru țară, să arătăm că în situații dificile ne putem mobiliza, inclusiv împotriva unui adversar invizibil”. Valentin Popa mai notează: „Sînt sigur că urmăriți în presă ceea ce facem sau încercăm să facem pentru comunitate și sîntem bucuroși și mîndri că putem să o facem! Astfel, am transferat Spitalului Jude’ean de Urgențe Suceava linia de echipamente pe care se pot realiza testări ale persoanelor suspecte de îmbolnăvire cu COVID-19, am pus la dispoziția cadrelor medicale, care dețin o testare cu rezultat negativ la COVID-19, camere din căminul nr. 2 și vom pune la dispoziție în continuare cămine, dacă situația o va cere, am contribuit la organizarea unui Centru de sprijin emoțional pentru cadrele medicale și exemplele nu se vor opri aici, mai avem planuri în derulare! Vom desfășura toate activitățile didactice și administrative în formele cele mai adecvate politicii asumate de prevenire a răspîndirii coronavirusului. „Nimic nu este permanent în această lume nebună. Nici măcar necazurile noastre” a spus cîndva Charlie Chaplin”. În încheiere, rectorul Valentin Popa scrie: ”Împreună vom trece peste toate necazurile și vom fi și mai buni decît am fost! USV este și va rămîne motorul schimbării in bine a Sucevei! Vă urez multă sănătate”.