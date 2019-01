Datorita tehnologiei, viata noastra este mult mai usoara. In prezent, este mult mai simplu pentru un brand sa se promoveze in intreaga lume, gratie Internetului. Facebook, Twitter, ori Instagram. Acestea sunt doar cateva dintre mijloacele prin intermediul carora o marca ajunge sa comunice mai usor cu publicul. Insa, cel care a depasit popularitatea celor trei retele sociale este Reddit – un site care se autointitulează „prima pagină a internetului”.

Chiar daca multi nu se asteptau, Facebook a fost depasit de Reddit, care a urcat pe locul al treilea în clasamentul celor mai accesate site-uri din Statele Unite, arată Alexa, serviciul de analiza a traficului web deţinut de Amazon.

In 2018, Reddit a inceput sa castige popularitate, atat in urma scandalurilor din jurul retelei sociale a lui Mark Zuckerberg, cat si datorita faptului ca a venit cu un nou design si o simplificare a accesului.

Insa, ce semnifica Reddit pentru Romania, pentru utilizatorii de la noi din tara? O intrebare dificila, avand in vedere ca multe branduri si oameni de succes aleg sa se promoveze pe Facebook sau Instagram.

Inainte de a face o mica introspectie pentru a vedea cat de util e Reddit si cine il foloseste in Romania, este esential sa intelegem ce este Reddit.

Ce este Reddit?

Teoretic, Reddit este un loc în care știrile de pe Internet sunt împărtășite, dar – cel mai important – acesta este locul în care se nasc stiti. Mai precis, Reddit este rețeaua socială a persoanelor care doresc să dezbată subiecte importante, înainte ca acestea să apara si pe alte site-uri.

Practic, membrii inregistrati posteaza continut pe site, cum ar fi link-uri, text, imagini, video. Acest continut este apoi votat de catre alti membrii, astfel el capata sau nu popularitate.

Exista aproximativ 1,209,754 subreddits

Postarile sunt organizate de utilizatori in categorii (subreddits), care acoperă o varietate de subiecte, inclusiv stiri despre evenimentele actuale, stiinta, filme, jocuri video, carti, muzica, fitness, ori alimentatie. Pana in prezent, exista aproximativ 1,209,754 subreddits, iar aceste categorii continua sa creasca.

Daca o postare este foarte populara si utilizatorii o apreciaza, ea ajunge pe prima pagina a subsectiunii sau a paginii principale din Reddit, de unde va fi distribuita si votata de sute de mii de oameni. Tocmai de aceea, putem spune ca Reddit este astfel un fel de agregator social de stiri si continut, care se bazează pe votul popular.

Ce se poate posta pe Reddit? Aproape orice continut care nu incalca regulile retelei sociale. Oricine poate deschide un Subreddit si il poate modera, iar important este ca acesta sa atraga atentia utilizatorilor, pentru a deveni popular.

În ciuda regulilor stricte care interzic hărțuirea, administratorii Reddit-ului cheltuiesc resurse considerabile pentru moderarea continutului. Nu orice material poate fi postat pe Reddit, iar multi utilizatori nu par sa inteleaga acest lucru. Astfel ca, pe acest website gasesti de la clipuri cu animale, pana la imagini dure de la accidente rutiere. Tocmai de aceea, orice spam este sters imediat.

Daca esti curios sa gasesti fel de fel de informatii interesante si, mai ales, noi, iti recomandam sa accesezi Reddit Romania. Aici iti poti promova afacerea, ori pur si simplu iti poti face prieteni noi.

Cat de util este Reddit pentru Romania?

Multi pot spune ca Reddit este doar o pierdere de timp. Insa, acest lucru este total gresit. De fapt, acest website este o ofertă nesfârșită de informatii relevante, daca stii ce sa cauti si unde sa te uiti. Daca esti interesat de informatiile despre tara noastra, este recomandat sa cauti subreddit-uri romanesti. Reddit pentru Romania este un nesfarsit sir cu informatii din orice domeniu. Locul unde romanii (si nu numai) discuta despre politica, stiinta, etc.

Reddit Romania este alcatuit din mii de comunitati care discuta teme specifice. Astfel ca, poti utiliza site-ul pentru a afla despre aproape orice subiect. Acest lucru poate fi util pentru job-ul tau, pentru viata personala si pentru hobby-uri – daca te uiti in categoriile potrivite.

Aboneaza-te categoriilor cu memes si primesti lucruri amuzante. Ori, aboneaza-te la subreddits-urile in care sunt discutate subiecte economice, daca acest lucru te pasioneaza. Pe scurt, de pe acest site poti afla multe informatii variate. Trebuie doar sa stii ce vrei sa afli.

Reddit este o combinație intre un site social, site cu stiri si panouri de mesaje, creand astfel o comunitate unica. Este unul dintre cele mai bune locuri pentru a obtine feedback autentic despre produse, deoarece oamenii incearca sa se angajeze in discutii, iar anonimatul garanteaza feedback autentic.

Daca ai un business, acceseaza Reddit Romania, gaseste o categorie interesanta in care se poate incadra afacerea ta si scrie o postare interesanta despre aceasta. Astfel, poti afla parerea oamenilor despre business-ul tau si, mai ales, il poti promova. Nu crezi ca Reddit are o importanta majora pentru Romania? Ai fi surprins sa descoperi ca multi romani il acceseaza.

In Romania, retelele Facebook si Instagram sunt mult mai populare decat Reddit

Intr-adevar, romanii prefera Facebook si Instagram. Insa, asta nu inseamna ca Reddit nu este popular si, mai ales, util. Conteaza doar ce vrei sa obtii, pentru a sti ce strategie sa aplici.

De exemplu, daca vrei sa iti promovezi afacerea, este suficient sa postezi continut interesant, care sa atraga atentia utilizatorilor. Acestia sa il aprecieze, iar postarea ta sa ajunga pe prima pagina. Pare simplu, insa nu este deloc simplu. De asemenea, nu este nici imposibil. Conteaza doar ce postezi. Insa, nu uita: asigura-te ca postarile tale sunt relevante pentru categoriile in care le postezi.

Reddit Romania are un potential enorm de marketing. Trebuie doar sa stii cum sa il folosesti pentru a te bucura de expunerea crescuta a marcii tale, pe o platforma care atrage milioane de utilizatori in fiecare lună.

Cine foloseste Reddit

Platforma gazduieste continut publicat de o vasta retea de utilizatori. Asadar, in total, atrage aproape 164 milioane de vizitatori unici in fiecare luna.

Conform mai multor rapoarte:

71% dintre utilizatorii care prefera stirile de pe Reddit sunt barbati.

59% dintre acestia au varsta intre 18 si 29 de ani.

47% se identifica drept liberali (doar 13% se considera conservatori si 39% nu au o preferinta anume).

47% dintre utilizatorii Reddit sunt online aproape tot timpul.

64% dintre utilizatorii Reddit au vârsta intre 18 – 29 de ani

Un studiu din 2016 scotea in evidenta ca 64% dintre utilizatorii Reddit au vârsta intre 18 – 29 de ani. De asemenea, 29% dintre utilizatori au intre 30 – 40 de ani. Si, un procent de 6% ii cuprinde pe cei cu varsta intre 50 – 64 de ani. In plus, multi utilizatori Reddit detin caini si nu pisici, conform numarului de postari legate de pisici care se afla pe site, in acest moment.

In ceea ce priveste regiunea de unde provin cei mai multi utilizatori de pe Reddit, America este in top, urmata de Anglia si Canada. Mai precis, 45% dintre utilizatorii Reddit provin din afara Statelor Unite.

Reddit este popular si in Romania. Cei mai multi utilizatori sunt barbati si au varsta intre 18 si 29 de ani.

Asa ca, daca ai o afacere si vrei sa o promovezi pe Reddit, este estential sa iei in considerare caracteristicile publicului tinta si daca acesta acceseaza Reddit.

Insa, exceptand cresterea notorietatii brand-ului sau site-ului tau, Reddit Romania este locul unde gasesti informatii interesante din orice domeniu, dezbati subiecte contoversate si, de ce nu, legi prietenii.

Sursa: seomark.ro/