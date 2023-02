La Cîmpulung Moldovenesc, lucrurile merg bine în zona turismului, după redeschiderea pârtiei din Masivul Rarău și intrarea pe rând a copiilor în vacanța de o săptămână. Săptămâna trecută, în vacanță au fost copiii din Suceava și Ilfov, iar acum sunt cei din alte zece județe, printre care se numără și Neamț. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, primarul Mihăiță Negură a declarat: „Săptămâna trecută a fost una plină la Cîmpulung. Vacanța este binevenită și toată săptămâna au fost foarte mulți turiști la Câmpulung, implicit pe pârtie. Cu mare satisfacție am observat mulți, mulți copii, însoțiți de părinți sau de monitorii de schi. Ieri, la prânz, am fost la pârtie și am observat aceeași atmosferă de iarnă. Mă refer la prezența multor, multor copii pe pârtie. În plus, am văzut foarte multe mașini de Neamț. Per ansamblu, este un câștig extrem de important în zona HoReCa”. Primarul a mai spus că a vorbit cu administratorii structurilor de cazare, iar aceștia sunt mulțumiți de modul cum decurge treaba. De asemenea, el a arătat că la sfârșitul săptămânii trecute, parcarea cu 240 de locuri de la baza pârtiei nu a făcut față solicitărilor. Mihăiță Negură a precizat că deși vremea a intrat într-un proces de încălzire, tunurile de zăpadă funcționează la capacitate. El speră ca sezonul de schi să se încheie cât mai târziu la Cîmpulung.