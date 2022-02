Nu există nicio formulă exactă care să definească sensul iubirii în întreaga sa formă. Cu toții ne dorim să fim iubiți. Să avem lângă noi oameni alături de care să râdem, să plângem și să împărtășim cele mai frumoase experiențe în timp ce ne conectăm.

Anul acesta, în Luna Iubirii, alături de Calvin Klein, regândim viitorul și modul în care iubim.

De Valentine’s Day, ne conectăm cum nu am mai făcut-o până acum, în #MyCalvins.

Be part of something bigger alături de Calvin Klein

Împarte dragostea, fie că o faci alături de cei dragi sau atunci când alegi icon-ul tău vestimentar favorit. Ieși în evidență din mulțime și transformă 2022 în anul tău. Descoperă o colecție Calvin Klein definitorie, atemporală, perfectă să îți fie complicele ideal în poveștile romantice pe care le scrii zi de zi.

Mărimea perfectă, țesătura, culoarea sau croiala potrivită? Fă alegerea potrivită și scrie un capitol din viața ta alături de Calvin Klein.

Lasă-te inspirat de romantism și emoție atunci când alegi produsul tău favorit din colecția Calvin Klein. Fă-te auzit, văzut și lasă încrederea să preia controlul pentru că fiecare zi este o oportunitate să îți spui povestea.

Anul acesta, de Ziua Îndrăgostiților, în perioada 9-14 Februarie, ți-am pregătit o promoție de 15% pentru orice achiziție a două produse în magazinele CALVIN KLEIN din România.

Tu ce mai aștepți?