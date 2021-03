România este campioana utilizării materialelor educative video promovate de InfoCons pe tema reducerii risipei alimentare, în cadrul proiectului european “Global learning approach on food waste in non formal education”. Evaluarea testelor, ponturilor, animațiilor și jocului s-a derulat în perioada 21.10.2019 – 03.12.2020.

România și Lituania domină statisticile, ca număr de utilizatori/vizitatori ai materialelor. România ocupă prima poziție la 8 din cele 11 materiale video educative, 3 locuri 1 revenind Lituaniei.

Statistica include cele 7 state participante la proiect: România, Bulgaria, Croația, Lituania, Letonia, Estonia și Bangladesh.

Din totalul de 42.829 utilizatori ai testelor, 40% provin din România, urmată de Lituania cu 28% utilizatori. Cel mai frecventat dintre cele 3 teste a fost ”Călătoria bananei” (45.5% din totalul utilizatorilor), cu România pe primul loc (47%) și Lituania pe poziția secundă (23.5%).

http://vartotojai.lt/sincerelyfood/test/banana/

La categoria animație video – cu trei ”Povești din bucătărie” (33.744 vizualizări) – conduce România (37.8%) urmată de Lituania (29.5%). Povestea albinelor s-a plasat pe primul loc (40% vizualizări).

https://www.infocons.ro/ro/i-povesti-de-bucatarie-albinele-MjE1NjQtOTU.html

Cele 4 ponturi oferite au înregistrat 38.756 vizitatori impresionant de vizitatori, din care 40% pentru România și 23% pentru Lituania. Congelarea corectă a alimentelor a atras cel mai mare număr de privitori (30%) https://www.infocons.ro/ro/i-sfaturi-utile-congelarea-corecta-a-alimentelor-MjEzNzItOTU.html

Singurul joc, intitulat ”Eroul de zi cu zi”, a adunat 4570 de utilizatori, 32% de utilizatori din România și 25% din Lituania.