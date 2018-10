Referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie urmeaza sa fie invalidat dupa ce procentul de participare la vot, la inchiderea urnelor a fost de sub 30%. Potrivit Biroului Electoral Central, dupa doua zile de vot, prezenta la urne fost de 20,41%. De precizat faptul ca Suceava a fost singurul judet din Romania care a depasit procentul de 30%. Din ultimele date publicatr de BEC, prezenta la vot in judetul Suceava a fost de 30,67%.