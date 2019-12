Bucovina Grand Salon din municipiul Câmpulung Moldovenesc a devenit neîncăpător duminică după amiază la concertul extraordinar de iarnă ”Cu drag de Bucovina” al maestrului Eugen Doga acompaniat de orchestra simfonică dirijată de maestrul Dumitru Cârciumaru. Evenimentul de mare ținută organizat de Rotary Club Câmpulung Moldovenesc Rarău Bucovina a adunat aproximativ 1.500 de persoane și se poate spune fără a greși că a fost ultimul mare eveniment al anului în județul Suceava.

Talentata naistă câmpulungeancă Teodora Grosu a cântat alături de Eugen Doga

La cei 82 de ani renumitul compozitor din Republica Moldova, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, a încântat de-a dreptul selectul auditoriu cu celebrele sale compoziții printre care s-a numărat și valsul din filmul ”Tandra și gingașa mea fiară”, desemnat de UNESCO a patra capodoperă a secolului XX. Alături de Maestru pe scenă au urcat soliști renumiți din Republica Moldova precum soprana Mariana Bulicanu, Ana Barigari-Moroșanu, Alexei Litvin, acordeonistul Vitalie Advahov, tenorii Dumitru Mâțu și Veaceslav Timofti dar și talentata câmpulugeancă Teodora Grosu care a cântat la nai împreună cu Eugen Dogan și Vitalie Advahov.

Flori pentru soția lui Eugen Doga care a împlinit duminică 80 de ani

Concertul extraordinar de iarnă de la Câmpulung Moldovenesc s-a încheiat cu publicul în picioare și în ropote de aplauze lucru clar că ceea ce au făcut ei pe scenă de-a lungul celor două ore a ajuns direct la inimile celor prezenți. Un moment aparte al spectacolului a fost acela în care prezentatoarea a anunțat că soția Maestrului, Natalia Doga, care se afla în sală, a împlinit astăzi 80 de ani. Ea a fost felicitată și a primit din pareta organizatorilor un frumos buchet de flori. Flori au primit și artiștii. De menționat că evenimentul de la Câmpulung Moldovenesc care face parte din proiectul districtual Rotary ”Academia de Talente” a avut și o componentă socială organizatorii adunând fonduri pentru Ana o fată rămasă paralizată în urma unui accident.

