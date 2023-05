Berchișești a găzduit o nouă reuniune a Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu poeți”, o manifestare culturală prestigioasă care a devenit deja o tradiție pentru această comună. „A fost o zi emoționantă, un regal de poezie, proză, muzică într-o atmosferă caldă, sufletească, o adevărată sărbătoare a verii. Mulțumesc din suflet tuturor virtuozilor care au onorat cu prezența evenimentul organizat la Berchișești, cu speranța că am reușit să ne ridicăm la înălțimea reprezentațiilor lor de mare calitate”, a transmis primarul comunei Berchișești. Violeța Țăran a subliniat faptul că relațiile de prietenie și colaborare stabilite deja între comunitatea din Berchișești și componenții Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu poeți” sunt extrem de pozitive și îmbucurătoare.

„În consecință, am fi onorați ca Berchișești să fie an de an amfitrionul acestui curent literar care face cinste României și culturii naționale.

Sunt convinsă că domnul Constantin Horobovanu, coordonatorul sucevean al acestei mișcări de tradiție, va fi de acord cu propunerea noastră. Îi mulțumesc anticipat! Sunt încredințată că Cenaclul Transfrontalier „Mașina cu poeți” își poate stabili o reședință permanentă în mijlocul nostru”, a spus Violeta Țăran.