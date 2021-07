Comuna Berchișești a găzduit o nouă reuniune a Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu poeți”, manifestare culturală prestigioasă care a revenit în această comună după trei ani. Primarul din Berchișești, Violeta Țăran, a precizat că își dorește ca acest eveniment să fie organizat anual în comuna pe care o conduce. „A fost o zi emoționantă, un regal de poezie, proză, muzică și pictură, într-o atmosferă caldă, sufletească, o adevărată sărbătoare a verii.

Mulțumesc din suflet tuturor virtuozilor care au onorat cu prezența evenimentul organizat la Berchișești, cu speranța că am reușit să ne ridicăm la înălțimea reprezentațiilor lor de mare calitate.

Relațiile de prietenie și colaborare stabilite deja între comunitatea noastră și componenții Cenaclului Transfrontalier „Mașina cu poeți” sunt extrem de pozitive și îmbucurătoare. În consecință, am fi onorați ca Berchișești să fie an de an amfitrionul acestui curent literar care face cinste României și culturii naționale. Sunt convinsă că domnul Constantin Horobovanu, coordonatorul sucevean al acestei mișcări de tradiție, va fi de acord cu propunerea noastră. Îi mulțumesc anticipat! Sunt încredințată că Cenaclul Transfrontalier „Mașina cu poeți” își poate stabili o reședință permanentă în mijlocul nostru”, a spus Violeta Țăran.

Ea a ținut să mulțumească tuturor participanților la acest eveniment, respectiv Constantin Horobovanu, Ieromonahul Cosma Giosanu, Vasile Bâcu, Nicolae Sapcă, Gheorghe Ungureanu, Mihaela Popescu, Daniela Ceredeev, Radu Bercea, Dumitru Parasca, Andrei Breaban, Neculai Marcel Flocea, George Sauciuc, George Mahalu, Cezar Straton, Vlad Sibechi, Florin Gusul, Doru Mihai Mateiciuc, Gratiela Turtu, Viorica Petrovici, Lucian Ioniță , Gabriela Teisanu, Sorin Ursan Delaclit, Adela Sulea, Nicu Monor, Carmen Marcean, Loredana Dura, Gheorghe Solcan, Dumitru Bradatan, Alina Iosif , Paraschiva Abutnaritei, Ioan Abutnaritei și Chilariu Ștefan Iulian.