Bucovina are ”rege”. Așa ar părea în condițiile în care pe teritoriul județului Suceava a răsărit un Palat Regal. Construcția există în comuna Vicovu de Jos și este una interesantă care atrage atenția nu doar după numele dat de proprietar dar și ca realizare arhitectonică. Edificiul are destinație de sală de evenimente și cu siguranță va fi un concurent redutabil pe piața de profil.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings