Recunoscut pentru stilul său de viaţă excentric, Rama X, Regele Thailandei, dădea din nou apă la moară în urmă cu trei luni, când a ales să se izoleze cu 20 de femei pe perioada pandemiei. Acum, după criză, acesta surprinde din nou, potrivit click.ro.

Insoţit de gărzile de corp şi de una dintre cadânele sale, Maha Vajiralongkorn(Rama X ), actualul suveran al Thailandei, se plimba cu bicicleta în staţiunea montană Garmish-Partenkirchen, din Germania. Acesta nu a mai fost văzut în compania soţiei sale, Regina Suthida, din aprilie, când s-au deplasat în Thailanda pentru 19 ore pentru o mare sărbătoare naţională. Se pare că aceasta ar fi cazată departe de “zona de desfrâu” a soţului ei, în Elveţia, unde a stat singură chiar şi de aniversarea căsătoriei lor, pe 2 mai.

