A fost circ și scandal monstru din nou între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf! Antrenorul a asmuțit iar Poliția pe impresară! De data aceasta, Reghe acuză că i s-a furat un skijet și a venit să-l ia după ce impresara îl dusese la reparat, potrivit click.ro.

Impresara s-a enervat când l-a văzut pe antrenor, împreună cu echipajul de Poliție, așa că a luat telefonul și a făcut live pe rețelele de socializare cu momentul în care Reghe vine cu agenții după el să ia skijetul.

Prodanca a făcut public tot circul declanșat de fostul soț public pe Instagram, imaginile fiind incendiare. „Bună ziua, sunt Anamaria Prodan, aici îl avem pe fostul fin, care l-a făcut turnător pe domul Reghecampf. (…) Nu este nimic furat. Eu am spus-o public, este skijet-ul familiei, l-am adus la reparat aici. Atât. Am venit să îl iau acum. E ok? (…) E aici și domnul Reghecampf … uitați cu ce se ocupă. Skijet-ul copilului lui, care a venit la reparat. A venit cu domnul Gabi Oprea, finul nostru, care l-a făcut turnător dacă vă aduceți aminte, că vinde meciuri și face numai nenorociri, astăzi fiind cel mai bun prieten al lui Reghecampf”.

