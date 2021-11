Se întâmpla la 23 noiembrie 1407. La început, supușii săi îl numeau le Bien-Aimé (Mult-Iubitul) pe Carol al VI-lea al Franței pentru firea lui blândă, dar când avea douăzeci și patru de ani a suferit primul acces de nebunie, care a continuat să se manifeste tot restul vieții sale, și Carol Mult-iubitul era numit acum Carol L’Insensé (Nebunul). Deși avea perioade de luciditate, accesele lui de nebunie l-au făcut incapabil de a guverna; astfel, s-a dezlănțuit o sângeroasă și feroce luptă pentru putere în Franța. Principalii candidați erau fratele regelui, Ludovic, duce d’Orléans, și nepotul său, puternicul duce de Burgundia, Jean Sans Peur (Ioan Neînfricatul).

Dar cea care trăgea sforile era soția lui Carol, frumoasa, desfrânata și intriganta Isabela de Bavaria.

În primii ani de nebunie ai lui Carol, Isabela l-a primit pe fratele acestuia, Ludovic, în patul ei, și împreună au condus regatul. Dar curând a devenit clar că Ioan Neînfricatul avea sprijinul celor mai puternici nobili din Franța, astfel că și Isabela a schimbat taberele.

În seara acestei zile, în anul 1407, regina în vârstă de treizeci și șase de ani l-a invitat pe Ludovic la cină, în apartamentele ei, și apoi l-a dus în dormitor. Cei doi au fost deranjați de sosirea unei porunci urgente din partea regelui, care solicita prezența imediată a lui Ludovic în cealaltă parte a Parisului. Acesta s-a îmbrăcat și a plecat în grabă din apartamentele reginei, cu o escortă redusă, pentru a se putea deplasa pe străzile întunecate ale orașului. Ludovic a mers doar câteva sute de metri, apoi a fost atacat brusc de un grup de asasini, care l-au înconjurat din toate părțile. O sabie i-a tăiat mâna dreaptă cu care ținea frâul. „Sunt ducele de Orléans”, striga cu disperare. „Chiar cel pe care îl căutam”, a venit răspunsul, și Ludovic a fost doborât la pământ și ucis cu sălbăticie.

A doua zi, a devenit clar că atât „mesagerul regelui”, cât și asasinii fuseseră trimiși de către Ioan Neînfricatul, o faptă pe care ducele cel fără de teamă a recunoscut-o ușor. Cea care i-a fost, în mod voit, de ajutor, era Isabela cea fără inimă, care îl ademenise pe Ludovic în budoarul ei pentru a pregăti capcana. Poziția lui Ioan era acum la fel de inatacabilă precum fusese cea a lui Ludovic; de acum avea să împartă atât patul, cât și conducerea Franței cu Isabela.

Timp de aproape 12 ani, Ioan Neînfricatul a rămas o putere în țară, dar cei care-l sprijiniseră pe Ludovic nu au uitat, nici n-au iertat. În 1419, a fost ucis mișelește, în timpul unor negocieri diplomatice, pe un pod în Montereau, la aproximativ 80 de kilometri de Paris.

În ceea ce o privește pe Isabela, ea a rămas să conducă până când bietul nebun, Carol, a murit, în 1422. Deși fiul ei, Carol al VII-lea, a devenit apoi rege, Isabela a găsit o cauză comună cu regele englez invadator, Henric al V-lea, și i-a dat-o de soție pe fiica sa, Caterina. Rodul căsătoriei a fost regele Angliei, Henric al VI-lea, care a moștenit, prin intermediul Caterinei, mintea zdruncinată a tatălui acesteia.

Isabela a trăit până în 1435, murind la vârsta de șaizeci și patru de ani.

Tot la 23 noiembrie

1863: Armata Unionistă, condusă de generalul Ulysses S. Grant îi înfrânge pe Confederați în bătălia de la Chattanooga.

1874: Thomas Hardy publică Departe de lumea dezlănțuită.

1876: Se naște, la Cádiz, compozitorul spaniol Manuel de Falla.

Geo Alupoae, critic de teatru