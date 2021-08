În îndelungatele sale strădanii de revendicare a coroanei Franței, regele Eduard al III-lea al Angliei a avut nevoie de un port cu apele adânci pentru asigurarea transportului de provizii din Anglia și alegerea logică a fost Calais, un oraș puternic fortificat, pe care Eduard l-a revendicat în baza dreptului său de conte de Ponthieu.

Înconjurând orașul cu armata sa, în data de 3 septembrie 1346, era hotărât să-i înfometeze populația până la capitulare. Lună după lună, bunii cetățeni din Calais au rezistat, devorându-și caii, câinii și, în cele din urmă, pisicile și șobolanii. Dar cum nu sosea nici o armată franceză în ajutor și cu toate că defensiva lor făcea față ferm atacului englezilor, înfometarea îndelungată i-a forțat să capituleze în această zi, după 11 luni de asediu.

Furios din cauza rezistenței orașului Calais, Eduard a cerut ca șase dintre cei mai importanți oameni din oraș să se prezinte în fața lui desculți, îmbrăcați doar în cămăși, cu ștreanguri în jurul gâtului. Șase dintre cei mai bogați locuitori ai orașului și-au făcut apariția așa cum li se ceruse, transpirând din cauza căldurii și tremurând de frica mâniei regelui.

Exact când Eduard era pe cale să dea porunca executării lor, frumoasa sa soție, regina Phillipa, care își însoțise soțul pe parcursul întregului asediu, a îngenuncheat în fața regelui. „Bunule Sire”, l-a implorat ea, „te rog stăruitor, în numele fiului Sfintei Marii și al dragostei tale pentru mine, să fii milostiv față de acești oameni.”

Impresionat de bunătatea nobilei sale soții, Eduard s-a înduplecat și i-a lăsat pe locuitorii orașului să plece liberi. Aceasta este impresionanta poveste a burghezilor din Calais, poveste atât de emoționantă, încât, o jumătate de mileniu mai târziu, marele sculptor Auguste Rodin a creat una dintre celebrele sale statui, inspirat de acest eveniment.

Calais a rămas oraș englezesc până la Maria Tudor, când Franța l-a recucerit definitiv.

Tot la 4 august:

1792: Se naște la Horsham, Sussex, poetul Percy Shelley.

1914: Cavaleria germană intră în Belgia, în cel dintâi atac al Primului Război Mondial.

Geo Alupoae, critic de teatru.