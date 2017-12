Regiunea de nord est are în 2017 cea mai mare rată de abosorbție a fondurilor europene între cele opt regiuni ale țării, a anunțat președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord Est, Gheorghe Flutur, după ședința de joi în care a prezentat bilanțul pe acest an. ”Am fost bucuros să anunț că Agenția de Dezvoltare Nord-Est ocupă primul loc între toate regiunile de dezvoltare la absorbția de fonduri europene ajungând la o rată de absorbție de 27% din fonduri alocate pe exercițiul financiar 2014 – 2020, ceea ce înseamnă 1,4 miliarde de lei, doar in acest an, prin care au fost finanțate deja 257 de proiecte”, a arătat Flutur. El a precizat că până la finalul acestui an se estimează că se va ajunge la o absorbție de 30% adică peste 1,75 miliarde de lei. ”Cred că, dacă într-un an s-a făcut o absorbție de 30% din totalul fondurilor diponsbilie, este un lucru foarte bun pentru această regiune și implicit pentru județul Suceava. Iar aici mai sunt depuse 1.000 de proiecte”, a punctat președintele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord Est.

Cele mai importante realizări ale regiunii de nord est în 2017

Gheorghe Flutur a trecut în revistă câteva realizări, dintre cele mai mari, la nivelul Regiunii, în 2017. ”Am obțiunut o nouă axa de finanțare, Axa 13, care este destinată orașelor mici, unde au putut fi accesați numai pe Regiunea Nord-Est 27 milioane de euro. S-a înființat o măsură pentru finanțarea proiectelor integrate, producție – cercetare, care nu erau eligibile până acum. ADR N-E este agenția care a obținut o suplimentare de 40 de milioane de euro a bugetului ca urmare a modului în care au fost promovate proiectele. ADR N-E este regiune pilot din UE, care și-a stabilit o strategie proprie de dezvoltare”, a spus Flutur. El a subliniat că in acest an a reprezentat ADR Nord Est la Târgurile de la Krynica și Exporeal Munchen și că în urma acestor evenimente de promovare peste 300 de agenți economici au fost contactați pentru întocmirea unor proiecte. ”Apoi, am avut o implicare a universităților din Regiune în elaboararea Strategiei de dezvoltare și multe acțiuni de promovare a turismului, gastronomiei, una dintre ele la Cotnari ieri, și foarte multe acțiuni de acest gen având loc în fiecare județ”, a adăugat Flutur.

Județul Suceava, primul care a dat drumul la investiții pe infrastructură

Referindu-se la județul Suceava Gheorghe Flutur a arătat că ”am fost primii care am dat drumul la investiții pe infrastructură, drumul Suceava – Iași, proiect care va permite modernizarea drumului Suceava Ipotești Bosanci Udești Liteni Dolhasca până la hotarul cu județul Iași precum și ruta Suceava Moara Liteni-Moara Zaharești Stroiești Costâna Dărmănești”. ”De asemenea pentru municipiul Suceava, peste 30 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructură, proiecte sociale și culturale. În promovarea turismului, reabilitarea monumentelor și pentru agrement, amintesc reabilitarea Cazinoului Vatra Dornei, Mănăstirile Bogdana, Dragomirna și Proborta, Biserica Sf. Ilie din satul Sf. Ilie, ctitorie Ștefan cel Mare și biserica din de lemn din Adâncata. Două proiecte de agrement la Ariniș, Gura Humorului, reabilitarea a două zone de agrement la Siret, trei proiecte de infrastructură străzi și agrement la Vatra Dornei, Muzeul Lemnului din Câmpulung Moldovenesc. Urmează și alte proiecte la Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei și Suceava, proiectul cu Clusterul Inovativ Regional Suceava – Botoșani și Unversitate, pe bioeconomie, 13 proiecte transfrontaliere cu Cernțăuti-Ucraina. La acestea se adaugă vorbi și multe proiecte ale agenților economici privați”, a enumerat Flutur care a adăugat ”vom continua același ritm de depunere a proiectelor, pentru a absorbi cât mai mulți bani europeni la nivel de județ”.

Ca noutate, a mai spus Flutur, s-au făcut demersuri ca șoselele de centura din regiune să fie finanțate direct de ADR N-E prin POR, în ideea de a grabi executarea acestor importante obiective, existind sanse reale în acest sens.