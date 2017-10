În perioada 3-4 octombrie 2017, în contextul proiectului EMPOWERING (finanțat prin Programul Orizont 2020), ADR Nord-Est organizează o serie de evenimente transnaționale de schimb de experiență și învățare în domeniul energiei durabile.

O delegație europeană din regiunile Marche (IT), Istria (HR), Macedonia Centrala și Atena (GR), Ungaria de Nord (HU), Andaluzia (Spania) și Suedia se va deplasa în Regiunea Nord-Est, la Iași, unde, în data de 3 octombrie 2017, va participa la seminarele transnaționale privind planificarea teritorială pentru energie durabilă și adaptare la schimbările climatice și exploatarea potențialului instrumentelor financiare inovative pentru investițiile în aceste domenii.

În data de 4 octombrie, la Roman, delegația europeană va viziona la locul implementării proiectele Primăriei Municipiului Roman în domeniul energiei durabile și vor avea loc discuții de detaliu privind strategia, planurile, proiectele și rezultatele Romanului pentru energie durabilă.

La aceste evenimente va participa și dl Dimitrios Sofianopoulos, Ofițer de Politică în cadrul DG Energy care va prezenta participanților poziția Comisiei Europene cu privire la instrumentele financiare care sprijină investițiile în energie durabilă.

În contextul proiectului EMPOWERING, ADR Nord-Est a inițiat un acord de colaborare pentru crea un Grup Local pentru Energie Durabil㸠la care au aderat următoarele localități:

1. Moinești (BC)

2. Botoşani (BT)

3. Vaslui (VS)

4. Iași (IS)

5. Roman (NT)

6. Suceava (SV)

7. Piatra Neamț (NT)

8. Bacău (BC)

9. Miroslava (IS)

10. Victoria (IS)

11. Holboca (IS)

12. Tomești (IS)

ADR Nord-Est a promovat în cadrul consorțiului transnațional activitățile desfășurate de primăriile membre ale Grupului pentru Energie Durabilă din Regiunea Nord-Est, iar partenerii de proiect și-au exprimat interesul pentru a cunoaște mai multe despre proiectele Primăriei Municipiului Roman.

Începând cu luna februarie 2016, ADR Nord-Est implementează în parteneriat proiectul transnațional EMPOWERING, în domeniul eficienței energetice, dedicat încurajării și accelerării tranziției către o societate cu emisii scăzute de carbon, urmărind consolidarea capacitații reprezentanților regionali și ai primăriilor de a elabora strategii și planuri de acțiune integrate (PAED) pentru eficiență energetică.

Proiectul urmează o strategie pe 2 direcții:

1. Furnizează autorităților locale și actorilor regionali know-how, metodologii și instrumente suplimentare pentru a actualiza cel puțin 5 PAED-uri existente și pentru a elabora minim 5 noi PAEDC-uri și un PAEDC regional.

2. Stimulează capacitatea actorilor relevanți de la nivel regional sau național să creeze mecanisme financiare mai atractive și sustenabile, care să permită implementarea măsurilor și acțiunilor integrate și ambițioase în domeniul energiei, inclusiv cooperarea cu stakeholderii privați, care au capacitatea de a debloca potențialul investițional în domeniul energiei.

Evenimentele din Regiunea Nord-Est marchează finalul Programului de Schimb Transnațional, iar concluziile acestuia vor fi integrate de ADR Nord-Est într-un document de recomandare care va orienta conținutul programelor de instruire regionale ce vor fi implementate în perioada următoare în toate regiunile partenere.