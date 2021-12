Săptămîna viitoare, pe scena Teatrului Municipal „Matei Vișniec” din Suceava se va juca în premieră spectacolul „O noapte furtunoasă”, de Ion Luca Caragiale, în regia lui Mădălin Hîncu. Mădălin Hîncu are 28 de ani și este de loc din Bacău. Prezent în studioul Radio Top, regizorul a afirmat că invitația de a realiza o producție la Suceava a venit din partea fostului manager al Teatrului „Matei Vișniec”, regretata Carmen Veronica Steiciuc, iar piesa „O noapte furtunoasă” a fost propusă de el. Mădălin Hîncu a spus: „Am acceptat provocarea la final de august și pe 22 octombrie au început repetițiile. În principiu, avem repetiții șase zile din șapte, în doi timpi, dimineața și seara. Am acceptat invitația și pentru că știam că-i un spirit bun aici. Este un spirit de echipă și eu mă simt bine. Merg la repetiții fără griji că trebuie să domolesc vreun orgoliu. Toată lumea este în aceeași barcă și ăsta e cel mai important lucru”. El a adăugat: „I.L. Caragiale este un autor care mă interesează și avînd ocazia să montez aici o piesă de-a lui am făcut-o”. Întrebat de ce ar trebui să meargă lumea la „O noapte furtunoasă”, Mădălin Hîncu a răspuns: „Pentru că s-ar putea să vină doar pentru o comedie și să plece din sală cu mult mai mult decît atît”. Premiera spectacolului va avea loc pe 11 și 12 decembrie, începînd cu ora 19.00. Din distribuție fac parte: Cătălin Ștefan Mîndru, Alexandru Marin, Horia Butnaru, Delu Lucaci, Răzvan Bănuț, Clara Popadiuc, Cristina Florea, Diana Lazăr și Bogdan Amurăriței.