Peste 10 mil. EUR reprezintă ajutorul de stat obținut de echipa REI pentru Alconor Company SRL;

Alconor Company SRL a aplicat prin intermediul schemei de ajutor de stat reglementată de HG 807/2014, una dintre cele mai căutate și solicitate soluții de sprijin nerambursabil pentru investitii;

Urmează deschiderea Schemei reglementată de HG 959/2022, singura măsură de sprijin cu componentă de investiții disponibilă în perioada următoare. Bugetul, 300 mil. EUR.

REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat în atragerea de finanțări nerambursabile din România, cu peste 80 de consultanți în 12 birouri la nivel național, a reușit, cu succes, intermedierea unui proiect de finanțare nerambursabilă pentru Alconor Company SRL din județul Satu Mare, ce activeză în domeniul producției și îmbutelierii de băuturi, produse alimentare și hrană pentru animale de companie.

În prima parte a acestui an, Alconor Company SRL, societate cu tradiție în județul Satu Mare, ce activează în domeniul „Fabricării preparatelor pentru hrana animalelor de companie”, alături de activitatea de „Producție de băuturi răcoritoare nealcoolice, de ape minerale și alte ape îmbuteliate”, cu o experiență de peste 23 de ani la nivel național, a aplicat, cu sprijinul REI, pentru un ajutor de stat reglementat de HG 807/2014, pentru care a obținut recent Acordul de finanțare din partea Ministerului Finanțelor.

Cu o valoare totală a investiției de peste 23 milioane euro, din care ajutor de stat de peste 10 milioane euro , proiectul de investiții vizează extinderea capacității de producție a fabricii existente, specializată în hrană pentru animalele de companie. Unitatea de producție este situată în Municipiul Carei, județul Satu Mare.

„Suntem bucuroși că am reușit să identificăm cea mai bună soluție de sprijin pentru proiectul nostru de investiții, prin Schema de ajutor de stat reglementată de HG 807/2014. Echipa noastră a depus toate eforturile necesare îndeplinirii cu succes a obiectivului, iar împreună cu know-how-ul adus de consultanții REI, am făcut în așa fel încât proiectul să poată fi scris și depus fără emoții, iar ajutorul de stat să fie obținut cu succes. Pentru noi este prima oară când apelăm la o formă de sprijin nerambursabil și cu siguranță alte investiții îi vor urma”, a declarat Norbert Varga, Director General în cadrul Alconor Company SRL.

Extinderea capacității de producție a fabricii destinată hranei pentru animalele de companie va conduce la o creștere a portofoliului de produse și la o acoperire mai bună la nivelul întregii țări și la export, mai spune reprezentantul Alconor Company SRL.

„Acestă investiție înseamnă mai multe locuri de muncă la nivelul municipiului Carei și mai mulți bani la bugetul local și cel de stat – esențiale pentru dezvoltarea comunității locale, angrenarea micilor intreprinzători și producători agricoli locali prin diverse parteneriate, iar, în final, aceasta se traduce printr-un câștig atât pentru companie cât și pentru comunitatea locală și nu numai. A fost necesar un plan de investiţii solid şi integrat care să vizeze întregul proiect coroborat cu o echipă proprie puternică care să facă față provocării, dar am reușit. Deşi nu va fi uşor, având în vedere concurența acerbă din domeniu, am încredere că, în viitorul apropiat, putem face și alți paşi importanţi către o industrie de producție românească cât mai competitivă şi profitabilă”, a adăugat Norbert Varga.

Schema de ajutor de stat reglementată de HG 807/2014 a fost una dintre cele mai căutate și solicitate soluții de sprijin nerambursabil din portofoliul REI în ultimii doi ani.

„Companiile din portofoliul nostru au înțeles rapid alternativa finanțării prin sprijin nerambursabil oferită de Guvern și avantajele pe care o astfel de metodă de finanțare le oferă, fiind axată pe investiții, cu un cuantum generos al intensității – de 50, chiar 60% din valoarea totală a proiectelor. Procesul de scriere și depunere ale proiectului pentru clientul nostru, Alconor Company SRL, nu a fost deloc simplu, am alocat colegi exclusiv pentru acest proiect, echipa Alconor a furnizat datele și informațiile necesare scrierii proiectului, am colaborat foarte bine împreună și, în final, am reușit să obținem finanțarea dorită de toți”, a precizat Roxana Mircea, Managing Partner REI.

Urmează deschiderea Schemei reglementată de HG 959/2022, singura măsură de sprijin cu componentă de investiții disponibilă pentru start-up, micro, IMM și întreprinderi mari: bugetul disponibil, peste 300 mil. EUR

Schema de ajutor de stat reglementată de HG 959/2022 este singura măsură de finanțare cu sprijin nerambursabil destinată investițiilor, care se adresează atât companiilor la început de drum (start-up), microîntreprinderilor, IMM, dar și companiilor mari, indiferent că sunt afaceri antreprenoriale sau multinaționale.

Cu un buget multianual de 300 milioane euro, pentru 2022 și 2023, schema vizează în mod particular susținerea pentru industriile prelucrătoare (producție) și Construcții și facilitează sprijin nerambursabil de până la 60% pentru investiții de minimum 3 milioane euro. Apelul urmează să se deschidă pe 1 noiembrie și se va încheia pe 16 decembrie.

„Mediul de afaceri așteaptă cu mare interes lansarea acestei noi Scheme de finanțare, programată să fie deschisă în următoarele săptămâni. Avem peste 20 de proiecte în lucru pe această nouă măsură de finanțare. Companiile solicită sprijin pentru construirea de hale și achiziția de echipamente, iar valoarea totală a proiectelor depășește 300 milioane euro”, a adăugat Roxana Mircea.

Nu mai puțin de 19 județe ale României beneficiază din acest an de sprijin nerambursabil de până la 60% prin intermediul proiectelor realizate prin ajutor de stat, arată o analiză REI.

Astfel, Botoșani, Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea, Brăila, Buzău, Prahova, Ialomița, Călărași, Teleorman, Olt, Vâlcea, Gorj, Dolj și Mehedinți sunt cele 19 județe care beneficiază de alocări de până la 60% în proiectele realizate prin ajutor de stat începând din acest an, în timp ce restul județelor țării au alocări cuprinse între 30 și 50%.

Schema de ajutor de stat reglementată de HG 959/2022 este văzută de mulți ca o continuare a binecunoscutei Scheme reglementată de HG 807/2014, pe care s-au derulat, cu succes, proiecte de sute de milioane de euro.

HG 807/2014 a avut o ultima alocare, de circa 150 milioane euro, pe o sesiune deschisă timp de 45 de zile, între 15 iunie și 26 iulie 2022, unde echipa REI a depus peste 20 de proiecte, ce vizau investiții de peste 200 milioane euro.

„O parte din proiectele depuse de noi pe Schema reglementată de HG 807/2014 sunt deja pregătite pentru a fi redepuse pe noua schemă de la Ministerul Economiei, unde ne așteptăm ca zeci de companii să apeleze la finanțare pentru dezvoltarea business-urilor în perioada următoare”, a încheiat Roxana Mircea.