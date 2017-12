Comunicat de presă: Sunt roman, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila, textila si alimentara in Rusia, republicile ex-sovietice, Europa, Asia si America. Exista informatii clare despre faptul ca Romania primeste directive de la Bruxelles prin care se „dicteaza” ca producatorii romani sa nu participe la expozitiile de profil din Federatia Rusa in numele asa ziselor sanctiuni, in acest fel vor sa lichideze de pe campurile comerciale internationale ultimile fabrici romanesti care au rezistat politicii UE. Insa tarile UE in frunte cu Germania, Italia, Spania, Franta, Austria, Grecia, Ungaria , Cehia, Slovacia, Polonia, Bulgaria, Finlanda, Anglia etc. fac afaceri cu rusii de bubuie. In momentul de fata toate tarile din UE inafara de Romania au relatii comerciale, industriale, culturale, stiintifice si turism cu Federatia Rusa. Spre exemplu vecinii nostri din Ungaria exporta de mama focului in Rusia de unde cumpara gaze la jumatate de pret fata de Romania….

Acest lucru demonstreaza si confirma ca se doreste transformarea tarii noastre dintr-o tara producatoare de succes intr-o piata de desfacere. Agricultura, Armata, Sanatatea, Invatamantul sunt cateva dintre distrugerile programate si executate la comanda. Romania are resurse umane si naturale care ne permit nu numai sa ne intretinem singuri fara „dictarea” UE ci sa (re)devenim exportatori mari la nivel global. Majoritatea romanilor habar nu au ce reprezinta UE asta din cauza ca celor care au luat decizia de aderare fara sa informeze poporul, trebuia facut un referendum in care sa explice oamenilor cu ce se mananca UE.

Fac afaceri cu rusii de 26 de ani si sunt zilnic in contact cu piata rusa si tarile ex-URSS. Prin prisma limbii ruse am intrat in Cartea Recordurilor. Sunt activ atat pe piata rusa cat si pe piata Occidentala. Am dovedit faptic ca sunt un bun cunoscator al realitatilor economice, sociale si politice din Rusia, Ucraina, Kazahstan, Turkmenistan Uzbekistan, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Belarus, respectiv tot spatiul ex-sovietic, unde detin un portofoliu larg de relatii si un capital enorm de simpatie, pe care le cultiv in interesul economic si national al Romaniei, datorita rezultatelor din sfera profesionala am luat-o cu succes mult inaintea asa zisilor politicieni romani. Pe langa faptul ca vorbesc excelent limba rusa, cunosc si inteleg foarte bine mentalitatea si psihologia rusilor si popoarelor care traiesc in spatiul ex-URSS, pe care o explorez si o studiez zilnic inca de la varsta de 11 ani.

Cunosc Rusia si rusii ca si pe propriile mele buzunare. Rusii nu vor razboi, rusii vor comert si buna intelegere! Rusia nu reprezinta un pericol pentru Romania. Daca rusii aveau vreun interes sa vina spre noi o faceau de 100 de ori inainte de 29 martie 2004 cand am intrat in NATO, insa dupa cum se vede NATO merge spre ei. Referitor la Peninsula Crimeea: nu Ucraina a pierdut Crimeea ci SUA. De asemenea, unirea Romaniei cu Republica Moldova este dorita cu adevarat tot de SUA si nu de romani sau moldoveni. Daca se dorea cu adevarat aceasta unire, atunci se rezolva imediat in anii 1991-1994. Apropo, munca pe care o face azi dl. Basescu in numele unirii se numeste cu totul „altfel de munca” si este remunerata de stapanii sai…… unionistii de pe ambele maluri ale Prutului in mare parte sunt niste oameni de buna credinta, bine intentionati, insa manipulati fara sa-si dea seama de forte care au alte scopuri.

Sa presupunem ca maine unirea dintre Romania si Republica Moldova se face cu succes, automat statul roman obligatoriu trebuie sa plateasca pe o perioada lunga de timp „o factura grasa” de tot iar SUA aduna roadele dintr-o „afacere” in care a investit doar propaganda. Pentru a clarifica corect, simplu si definitiv unirea dintre Romania si Republica Moldova este nevoie de un referendum democratic in ambele tari cu conditia ca in prealabil sa se explice deschis oamenilor costurile, plusurile sau minusurile acestei uniri dupa care cetateanul sa voteze in cunostinta de cauza. Aceasta problema trebuie decisa numai de cetatenii Romaniei si Rep. Moldova.

Cat despre Siria un singur lucru este limpede si sigur: daca rusii nu interveneau, azi Siria pur si simplu nu mai exista. Implicarea Rusiei in Siria demonstreaza ca rusii trag mai mult spre pace decat ceilalti, vor o modalitate diplomata de a rezolva conflictele, nu razboi. Istoria militara a Rusiei este strans legata de istoria lumii intregi. Rusia a salvat Europa de sase ori. Prima data Rusia a salvat Europa de mongoli, a doua oara de Napoleon 1812, a treia oara in 1870 Rusia a scos imperiul otoman din Europa, a patra oara a oprit invazia germana din 1916, a cincea oara de Hitler (1945) iar acum a sasea oara lupta intens impotriva terorismului.

Rusia trimite in Romania constant invitatii pentru producatorii romani la expozitii, simpozioane economice si propuneri de afaceri concrete. Am aflat cu stupoare din surse oficiale ca aceste invitatii nu ajung niciodata la producatorul roman deoarce sunt blocate in Bucuresti, in mare parte la Ministerul Economiei.

Sub diferite pretexte la comanda precisa UE prin „slugile” de la Bucuresti ni se interzice al 3-lea an consecutiv ca sa participam la expozitiile de mobila in Rusia unde avem o piata mare si buna. Firmele din UE care au fost obligate sa renunte la piata rusa din cauza sanctiunilor, stiu tot din surse oficiale ca locul acestora a fost imediat ocupat de companii din SUA care lucreaza si exporta in Rusia fara probleme. In fiecare delegatie pe care o fac in Rusia vad ca in spatele dialogului picant, americanii fac afaceri cu rusii la loc comanda. In prezent SUA are 50 de parteneriate cu Rusia care reprezinta relatii comerciale la cel mai inalt nivel, cercetarea spatiala etc. La Moscova exista 300 de companii mari americane care lucreaza la capacitate maxima, de asemenea la Washington si alte orase americane exista peste 300 de companii mari rusesti care functioneaza fara sa fie incurcate de retorica politicului.

Rusia nu are absolut deloc intentii negative fata de Romania, insa in momentul in care noi romanii am avea probleme cu rusii, va asigur ca „partenerii nostri americani” vor repeta istoria, ei se vor intelege si vor bate palma cu rusii iar noi vom ramane cu pagubele……Tocmai de asta noi romanii in loc de declaratii belicoase si tot felul de rachete Patriot trebuie sa facem comert si afaceri cu rusii si sa traim in armonie pentru ca suntem vecini. Un vecin bun face cat 8 frati de peste mari si tari. Cu rusii am ajuns in cosmos, americanii nu scot macar vizele, da, da cu ajutorul rusilor ne-am industrializat tara, dezvoltat stiinta, sportul etc. Cu americanii ce facem? Tensiunile politice din ultima perioada exista datorita propagandei venite de peste ocean si pe care romanii o servesc zilnic fara a-i testa calitatea.

Am ajuns in asa hal incat sa cumparam armament american ca sa aparam avutia strainilor. Energia electrica, gazele, petrolul, padurile, sistemul bancar, industria, agricultura, pamanturile, marile lanturi de magazine s.a.m.d. toate sunt la companiile straine. Am ajuns o tara consumatoare care pompeaza bani in economiile occidentale. Dam la UE mai multi bani decat accesam. Atunci ce sa aparam? SUA de 200 de ani este in razboi permanent, prin urmare ca sa-si mentina industria de razboi pe profit are nevoie de fraieri, pardon clienti. Treaba cu armamentul american este un fel de taxa de protectie. In loc sa se arunce banii romanilor degeaba pe acest sistem Patriot, cele 4 miliarde $ puteau fi utilizate pentru reformarea fabricilor romanesti de armament care inainte de 1989 erau pe primele locuri in lume la export armament – peste 1 miliard $ anual, cu 220 000 de romani angajati. In acest fel se creau locuri de munca si relansarea pe piata internationala de armament prin exporturi. Noi romanii am ajuns cumva mai prosti dupa ”89…… ? Nu cred ca suntem mai prosti insa ne lipsesc conducatorii cu adevarat patrioti. Imunitatea unei tari care o apara de tradatori este patriotismul.

Reconstruirea relatiilor dintre Romania si Rusia se poate face numai prin dialog politic de pe pozitii egale si mai ales prin dialog comercial si cultural. In relatiile externe rusilor le place si prefera egalul si nu vasalul. Dupa cum orasele noastre au fost construite cu munca cinstita si nu pe jaf precum Londra, Madrid, Paris, Viena etc. tot asa Rusia a aparut ca stat gratie unificarii tuturor popoarelor indigene a caror identitate este respectata pana in ziua de azi. Nu este secret pentru nimeni faptul ca SUA a aparut ca urmare a distrugerii tuturor popoarelor indigene. Exista forte care intentionat incurca comertul dintre Romania si Rusia, aceste forte restrictioneaza/ incurca exportul de produse romanesti pe piata rusa din cauza ca se stie ca relatiile economice bune inevitabil duc la relatii politice si diplomatice solide.

Rusia nu a trecut niciodata printr-o perioada de sclavagism. In decursul istoriei, iobagia, cea mai expres reliefata forma de dependenta feudala a fost mai scurta in Rusia decat, de exemplu in Anglia si majoritatea tarilor Europene. Iobagia in Rusia a cuprins forme mai putin pronuntate. Rusia a abolit iobagia in 1861, SUA a abolit sclavia in 1865. Rusia a declarat drepturile egale ale barbatului si femeii inaintea SUA. In Rusia, votul universal a fost acordat femeilor in 1918, iar in Statele Unite in 1920. Apropo, metalul pentru structura de baza a Statuii Libertatii a fost realizat la topitoriile din Ekaterinburg.

Piata rusa cere la unison produse romanesti: mobila, textile, incaltaminte, produse alimentare/ legume/ fructe, vinuri, medicamente, mecanica si utilaje romanesti, turism etc. Cum este posibil ca noi romanii sa refuzam sa lucram cu piata din Rusia care este cea mai intinsa tara din lume avand suprafata cat planeta Pluto, ca si marime Rusia este de 2 ori cat SUA, de 4 ori cat UE, de 48 de ori cat Germania, de 128 de ori cat Anglia. Indiferent in ce directie invartim globul pamantesc ne lovim de Rusia care este singurul stat din lume inconjurat de 12 mari, avand hotar cu 16 tari. Rusia si America sunt despartite doar de 4 km. Suprafata Siberiei reprezinta 9% din uscatul Terrei.

Recastigarea de catre Romania a pietei din Rusia si zona ex-URSS prin dezvoltarea exporturilor romanesti ar genera o adevarata si reala expansiune economica romaneasca pe plan extern care ar duce la redeschiderea si infiintarea multor fabrici noi si implicit la crearea multor locuri de munca. Intr-un cuvant deschiderea catre Rusia si piata rusa inseamna refacerea si inovarea industriei romanesti si nu numai. Piata rusa reprezinta stabilitate, dezvoltare si VIITOR. Daca dorim o relansare industriala romaneasca de succes trebuie neaparat sa tinem cont si de piata rusa, respectiv ex-URSS.

Nicaieri pe fata pamantului PRODUSELE/ MARFURILE ROMANESTI nu sunt atat de apreciate, dorite si asociate intodeauna cu calitate asa cum sunt in Rusia si in fostele republici sovietice! Aici este loc pentru toti producatorii din Romania. In acest spatiu „Made in Romania” (inca) reprezinta pentru Romania o carte de vizita serioasa care garanteaza calitatea. Sa nu uitam ca in perioada Uniunii Sovietice erau cozi imense la marfurile fabricate in Romania si nu degeaba se spune ca fiecare al 3-lea copil sovietic a fost “conceput” intr-un pat pe care scria “Fabricat in Romania”….

Clasa politica din Romania trebuie sa i-a exemplul altor tari importante din Uniunea Europeana si din lume, inclusiv SUA care in pofida „asa ziselor sanctiuni“ fac tot posibilul sa isi mentina si chiar sa dezvolte relatiile comerciale cu Rusia.

Asezarea geopolitica a Romaniei intre Orientul Mijlociu, Uniunea Europeana, Federatia Rusa si Balcani ar putea fi folosita in favoarea dezvoltarii si pentru a deveni lider continental. Romania trebuie sa isi reduca dependenta finanaciara si decizionala fata de Uniunea Europeana, sa sa isi cultive propriile resurse, autonomie in luarea deciziilor, increderea in sine si sa uite de teama fata de Rusia care este doar o fata morgana.

Ideile preconcepute dintre rusi si romani ar trebui sa dispara iar problemele istorice trebuie rezolvate de istorici. Trebuie sa constientizam cu totii ca din trecut nu se poate trai. Sunt mai multe lucruri care unesc Romania si Rusia decat cele care le despart. Din timpuri stravechi Rusia şi Romania sunt strans legate, primul exemplu este influenta culturii slave asupra culturii stramosilor actualilor romani. Primele relatii diplomatice intre Romania si Rusia au fost stabilite in 1878 in timpul ultimului razboi ruso-turc, in urma caruia Romania a devenit independeta fata de Imperiul Otoman. Se mai stie ca 25% din fondul lexical principal romanesc este de origine slava, asta inseamna ca 1 din 4 cuvinte vorbite azi de romani sunt de origine rusa, si asta nu este putin.

Pe langa lipsa dialogului exista si propaganda rau intentionata si lipsa totala de informatii, in Rusia nu prea se stie ce este in Romania si in Romania nu se stie absolut nimic real din cea ce se intampla cu adevarat in Rusia.

Propaganda anti-ruseasca din Romania isi are izvorul in afara tarii, romanii care se ocupa cu aceasta „meserie” o fac constient sau inconstient. Printre cei constienti se numara si mass-media romaneasca. Prin aceasta propaganda se doreste sa se distorsioneze realitatile dintre Romania si Rusia, destabilizarea realatiilor economice, culturale si politice, intr-un cuvant se doreste dezbinare. Aceasta propaganda are la baza „divide et impera”. Ca sa intelegem mai bine avem istoria la indemana: cine a finantat revolutia bolsevica din 1917 ? Cine a dorit destramarea URSS (o uniune care functiona excelent)?

Tot ce stim de spre Rusia din 1990 este gresit. Nu se mai studiaza limba rusa. Nu mai avem specialisti care cunosc acest spatiu. Avem doar asa zisi „analisti de serviciu” inventati peste noapte care bat campii. Se lucreaza programat si la comanda. Se doreste crearea unui nou inamic. Pentru aceasta propaganda se cheltuie zeci de miliarde de dolari. Autorul propagandei intr-o zi trebuie sa-si recupereze acesti bani. Platitorul vom fi chiar noi, asta in cazul un care nu ne vom trezi la timp.

Rusia inseamna valori culturale, stiintifice de importanta mondiala: literatura, teatru, opera, stiinta, inovatii, medicina, muzica, sport, cosmos. Rusia inseamna scriitori de renume precum Dostoievski, Tolstoi, Puskin, Gogol, Maxim Gorki, compozitori de exceptie precum Ceaikovski, Alexandr Borodin, Glazunov, oameni de stiinta precum Mendeleev si Lomonosov, pictori ce nu pot fi uitati: Andrey Rubliov, Isaac Levitan, Ilia Repin, Ivan Sişkin, Larionov, etc. Rusia inseamna Petru cel Mare, imparateasa Ecaterina a II-a, Ermitaj – unul dintre cele mai mari si mai pline de istorie muzee din lume care pentru a fi vizitat de la cap la coada necesita 25 ani 8 ore pe zi, in 1988 Ermitaj-ul a fost continunt in “The Guinness Book of Records” ca cea mai mare galerie de tablouri din lume. Rusia inseamna celebrul „Salon de chihlimbar” declarat la vremea sa cea de-a opta minune a lumii, opera baroca transformata in una dintre cele mai pretioase creatii ale omenirii, Teatrul Bolsoi din Moscova, Biblioteca Publica – cea mai mare din Europa, inseamna Kremlinul – cea mai mare cetate medievala din lume, inseamna cea mai mare retea de tramvaie din lume in Sankt Petersburg si de trei ori mai multe poduri decat in Venetia, cele mai frumoase statii de metrou din lume, iar lucrurile extraordinare nu se opresc aici…. Conform satisticilor Rusia este pe primul loc in lume la citit, acest lucru se vede cu ochiul liber in toate mijloacele de transport din orasele rusesti. Rusia este mostenitoarea de spirit si cultura a Imeriului Roman.

Rusia mai inseamna primul om care a zburat in spatiul cosmic – Gagarin, primul satelit, primul laborator spatial, primul bec electric, primul aparat de radio, primul televizor, primul avion-racheta spatiala, primul submarin nuclear, primul avion militar cu reactie, unicul mega-avion din lume Antonov, Rusia este singura tara care face elicoptere pentru transportul de tancuri militare, Rusia inseamna sistemul periodic al elementelor chimice. Rusia este singura tara din lume care detine spargatoare de gheata atomice. Savantii rusi au inventat microscopul electronic, elicopterul, avionul bombardier, video recorderul, mitraliera, mortiera, sudura electrica, cauciucul sintetic, proiectorul, fotografia color, modelul inimii artificiale, aparatul de circuit sangvin artificial, submarinul electric, motorul termic, motorul pe benzina, utilaje de recoltat cereale, combina de carbune, tractorul pe senile, turbo-burghiul, parasuta de rucsac, statia automata telefonica si multe alte lucruri folositoare.

Economia Rusiei se bazeaza pe rezervele energetice si minerale ale tarii si pe vastul sistem de conducte care transporta, printre altele gaz natural, petrol, gaz petrolier lichefiat sau produse rafinate, reteaua de gazoducte a rusilor ar inconjura Terra de 6 ori. Rusia este cel mai mare exportator de energie din lume datorita rezervelor uriase de petrol si gaze naturale de care dispune. Rusia a devenit in decembrie 2016 cel mai mare producator de petrol din lume, devansand Arabia Saudita. Mai mult de jumatate din incasarile bugetare se datoreaza exporturilor de energie. Rusia detine cele mai multe din armele de distrugere in masa din lume, cu peste 8.000 de arme nucleare si aproape 20.000 de tone de arme chimice.

Rusia detine cea mai importanta sursa de apa dulce de pe Terra prin lacul siberian Baikal – cel mai adanc din lume, cea mai mare padure din lume – Taigaua Siberiana, cel mai mare vulcan activ din lume – Kliucesvki, cei mai vechi munti din lume – Uralii, Rusia are cele mai mari resurse de gaze naturale, turba, paduri, sare, apa potabila, crabi, nisetru, plumb, zinc, titan, niobiu, nichel, zacaminte fieroase, diamante, argint, se afla pe primul loc in lume la extragerea titeiului si a gazelor naturale. Rusia este lider mondial la export otel, aluminiu, ingrasaminte azotoase, in fabricarea de lasere industriale cu 80% din piata globala, numarul unu in lume la productia de titan pentru produse high-tech, lider mondial la productia de sisteme de navigatie marine si harti electronice, producator important de supercalculatoare si nu in ultimul rand este lider mondial in privinta numarului de lansari de nave spatiale.

Doresc sa transmit oamenilor de afaceri romani sa investeasca cu curaj in Rusia, sa uite de propaganda, de povestile cu banditi, azi asa ceva in Rusia nu exista. Va asigur ca in prezent toate orasele din Rusia sunt mult mai sigure decat multe orase occidentale.

Cei care sunteti interesati de piata rusa ma puteti contacta, in acest sens imi pun la dispozitia companiei Dvs. calificarile, cunostintele si experienta mea internationala in calitate de consultant pentru propasirea relatiilor economice dintre Romania, Rusia si spatiul ex-URSS. Datorita experientei, relatiilor pe care le detin si le cultiv cu intensitate pot sa organizez/ sa obtin intalniri aproape la orice nivel atat in Federatia Rusa cat si in republicile ex-URSS.

Impreuna cu Editura Minerva am publicat in doua editii (2012, 2014) cel mai reusit Ghid de Conversatie/ Dictionar Roman-Rus, care conform specialistilor in domeniu nu are analogie pe piata din Romania prin faptul ca inglobeaza metode revolutionare unice, cu efect maxim de invatare a limbii ruse. In viitorul apropiat urmeaza sa publicam a treia editie. Orice cautare pe internet dupa numele meu va poate aduce spre cunoastere o buna parte din activitatea mea in sfera relatiilor intenationale care cuprinde realizarile mele profesionale pe campurile comerciale mondiale cat si personale.

Gabriel Antoniu Lavrincic

Director comecial

Presedinte de onoare Asociatia Romania-Rusia