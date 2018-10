Ștefan Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, promovează România ca destinație profitabilă de afaceri în cadrul unei vizite oficiale pe care o efectuează în Republica Socialistă Vietnam în perioada 22-23 octombrie a.c., la invitația omologului său Tran Tuan Anh, ministrul Industriei și Comerțului din această țară.

Astăzi, ministrul Oprea a avut întrevederi cu ministrul industriei și comerțului, Tran Tuan Anh, cu adjunctul acestuia, co-președinte al Comisiei mixte interguvernamentale de cooperare economică, Hoang Quoc Vuong, și cu vice-președintele Camerei de Comerț și Industrie a Vietnamului, Doan Duy Khuong.

O concluzie a discuțiilor bilaterale a fost aceea că este nevoie de derularea de acțiuni pragmatice pentru amplificarea volumului schimburilor comerciale și atragerea de investiții în cele două economii, în domenii de interes comun.

”Le oferim antreprenorilor străini toate informațiile de care au nevoie pentru a identifica proiecte de investiții în România. Invit companiile vietnameze interesate de piața de business românească să contacteze departamentele de specialitate din cadrul InvestRomania, care le vor însoți pe toată durata implementării investiției. De asemenea, investitorii vietnamezi pot beneficia de o serie de măsuri care reglementează regimul afacerilor derulate în parteneriat public-privat și de facilitățile oferite de guvernul roman pentru implicarea în proiectele strategice selectate,” a declarat ministrul Ștefan Radu Oprea.

Unul dintre subiectele importante, aflate pe agenda discuțiilor, a fost organizarea, într-un timp cât mai scurt, a viitoarei sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-vietnameză, ce va avea loc la București, în prima parte a anului 2019.

”Lucrările Comisiei Mixte reprezintă o oportunitate pentru mediul de afaceri vietnamez de a dezvolta relațiile comerciale și de a identifica noi proiecte de cooperare cu România. Atingerea unui volum al schimburilor bilaterale de 500 milioane USD este un obiectiv realizabil”, a declarat ministrul industriei și comerțului din Republica Socialistă Vietman, Tran Tuan Anh.

În cadrul discuțiilor, oficialii vietnamezi au insistat asupra importanței pe care guvernul de la Hanoi o acordă deținerii președinției române a Consiliului UE, în mod deosebit prin prisma finalizării Acordului de Comert Liber UE –VIETNAM.

În acest context, ministrul român a subliniat faptul că ”este necesară implicarea autorităților vietnameze în punerea în practică a acestui acord în spiritul său, al liberalizării comerțului”.

Discuțiile de astăzi au atins și alte zone de colaborare, cum ar fi turismul, continuarea acordării de către guvernul român a burselor pentru studenții vietnamezi și în perioada următoare, precum și schimbul de forță de muncă calificată.

Demnitarul român a participat, tot astăzi și la Forumul de afaceri organizat în marja vizitei, la care au fost prezenți peste 70 de oameni de afaceri vietnamezi, mulți dintre ei cu studiile superioare finalizate în România.

* * * *

În cadrul colaborării româno-vietnameze, pentru partea vietnameză prioritare sunt domenii precum energie, petrol și gaze, noi domenii competitive, în special din zona Indrustry 4.0, robotică și IT.

Pentru partea română este prioritară creșterea exporturilor, fiind evidențiată competitivitatea produselor autohtone în domenii precum: echipamente şi piese de schimb pentru industria de petrol, gaze şi petrochimie, echipamente energetice și componente, echipamente şi piese de schimb pentru industria metalurgică, echipamente și know how în domeniul mineritului, maşini-unelte diverse, produse siderurgice (inclusiv ţevi pentru industria petrolului şi gazelor naturale), aparatură electrică şi electronică, componente auto, materiale de construcții, mobilă, produse alimentare, etc.

La 31.08.2018, volumul schimburilor comerciale bilaterale a fost de 145,66 milioane USD, din care 34,57 milioane USD export românesc și 113,19 milioane USD import românesc.

Potrivit datelor ONRC, la data de 30.09.2018, numărul societăților cu capital mixt româno-vietnamez în România, s-a ridicat la 952, cu o valoare a capitalului social de 4.96 milioane USD. Ponderea în numărul total al societăților cu investiție străină din România este de 0,41%.