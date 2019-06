Aproape fiecare dintre noi ne-am simtit macar o data stresati la un loc de munca. Orice loc de munca poate avea elemente stresante, chiar daca iti place ceea ce faci. Mai pe scurt, este posibil sa simti presiune pentru a respecta anumite termene limita sau pentru a indeplini anumite obligatii. Insa atunci cand stresul devine cronic, poate fi coplesitor si daunator pentru sanatatea fizica si emotionala. Posibili factori de stres la locul de munca sunt urmatorii:

salariile mici

volum foarte mare de munca

lipsa oportunitatilor de avansare in cariera

monotonia, munca repetitiva

lipsa unui control asupra deciziilor legate de locul de munca

asteptari neclare din partea sefilor

Starea de calm si relaxarea la locul de munca sunt mai greu de atins, insa ajuta la stimularea productivitatii si la mentinerea unei vieti sanatoase. Gasirea unei modalitati de a te relaxa inainte, in timpul sau dupa munca te ajuta sa atenuezi stresul. Relaxarea la locul de munca este o sarcina destul de usoara daca iti dai seama de cele mai bune momente pentru a face acest lucru. Acesta este de fapt primul sfat: sa gasesti momentul potrivit pentru a te relaxa.

Metode de relaxare la locul de munca:

1.Daca lucrezi intr-un birou, asculta muzica relaxanta in timp ce lucrezi. Daca iti este permis, poti chiar sa pui muzica in surdina in timp ce lucrezi. Acest lucru te va ajuta sa te relaxezi si sa lucrezi mai usor in ritmul tau. Daca ai nevoie de exemplu de productivitate si de energie poti sa asculti muzica mai energica fara sa iti fie teama ca iti deranjezi acele cofuri par mediu pe care le incerci in fiecare dimineata.

2. Ia micul dejun inainte de a incepe sa lucrezi. Foamea poate face un loc de munca deja stresant si mai mult, asa ca intotdeauna asigura-te ca mananci bine inainte sa incepi o zi de munca.

3. Mergi la o sala de fitness dupa program sau fa un sport in timpul liber. Nimic nu amelioreaza stresul mai repede decat atunci cand faci miscare. Este necesar sa faci sport de cateva ori pe saptamana care iti va fi de folos si pentru sanatatea ta fizica.

4. Organizeaza-ti zona de lucru, fa curatenie. Un spatiu de lucru dezordonat poate sa genereze stres fara sa iti dai seama. Inainte sa incepi o noua zi de lucru fa putina ordine pe birou sau in spatiul in care lucrezi si ai sa vezi ca poti incepe ziua intr-un mod mai relaxant.

5. Nu sta la birou in timpul orelor de pranz. Este recomandat sa nu mananci la birou in primul rand pentru ca ii poti deranja pe cei din jurul tau. In pauza de masa daca ai posibilitatea sa iesi din cladirea in care lucrezi si sa te detasezi putin in timp sa iei pranzul.

6. Iesi frecvent cu prietenii in oras dupa munca. Uneori, cel mai bun mod de a scapa de toata frustrarea este sa-i spui cuiva ce te deranjeaza. Si pentru asta cei mai recomandati sunt prietenii care pot face si glume proaste pentru a te distra si a te simti mai relaxata.

7. Personalizeaza-ti spatiul de lucru. Sa te simti confortabil la locul de munca este esential. De aceea organizeaza-ti biroul cu obiecte care te ajuta sa te simti mai confortabil si te relaxeaza. De exemplu poti sa iti schimbi scaunul cu unul mai confortabil.

In concluzie, atunci cand te gandesi la locul de munca nu trebuie sa fie cel mai stresant moment dintr-o zi de lucru. Poti sa gasesti diferite tehnici si metode pentru a transforma locul in care mergi zi de zi intr-un spatiu unde iti poti gasi momentele de relaxare si detasare.

Sursa: Woman2woman.ro