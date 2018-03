Din cauza timpului nefavorabil, startul returului Ligii a IV-a a fost amânat de către Comitetul Executiv al AJF de pe 11 pe 18 martie. Este însă foarte probabil ca întrecerea judeţeană să nu se reia totuşi la sfârşitul acestei săptămâni. Majoritatea formaţiile angrenate în campionat au solicitat reprogramarea primei etape din 2018 din acelaşi motiv invocat în cazul primei amânări, Asociaţia Judeţeană de Fotbal urmând să ia o hotărâre în acest sens în cursul zilei de astăzi. Unul dintre cluburile care agreează o nouă amânare a campionatului este Zimbru Siret.

„N-are rost să ne grăbim şi să jucăm în condiţii dintre cele mai grele. La Siret, spre exemplu, terenul este foarte moale, musteşte de apă. În plus, prognoza meteo anunţă pentru duminică temperaturi de minus 10 grade şi ninsoare. Am protejat gazonul toată iarna şi nu are logică să-l distrugem de la primul meci. Putem disputa în condiţii normale această partidă mai târziu, după ce se încălzeşte, când fotbaliştii vor simţi cu adevărat plăcerea de a juca fotbal”, a declarat antrenorul celor de la Zimbru, Alin Fercalo. În prima rundă din retur, Zimbru Siret ar trebui să se confrunte cu Siretul Dolhasca.

Dar iată cum se prezintă programul complet al etapei a XIV-a:

Foresta II Suceava – Stejarul Cajvana

Şomuzul Preuteşti – Recolta Fântânele

Moldova Drăguşeni – Victoria Vatra Moldoviţei

Zimbru Siret – Siretul Dolhasca

Juniorul Suceava – Şomuz Fălticeni

Viitorul Liteni – FC Pojorâta

CS Gura Humorului – Progresul Frătăuţii Vechi