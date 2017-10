Releul Mihoveni şi Viitorul Adâncata au încheiat nedecis, scor 3-3, în derbyul etapei a VI-a din seria de est a Ligii a V-a şi ocupă primele două locuri în clasament. Viitorul Vereşti a pierdut pe teren propriu, cu scorul de 3-4, în faţa celor de la Silva Udeşti, dar poate fi readusă în fotoliul de lider la şedinţa de joi a Comisiei de Disciplină a AJF Suceava, după ce a contestat la final dreptul de joc al unui jucător al oaspeţilor. Runda a VI-a a consemnat şi prima victorie stagională pentru Forestierul Falcău-Brodina, scor 2-1, în propriul fief, cu Viitorul Negostina.

Seria de Est – Rezultatele etapei a VI-a:

Forestierul Falcău-Brodina – Viitorul Negostina 2-1

Releul Mihoveni – Viitorul Adâncata 3-3

Steaua Dumbrăveni – Concordia Grămeşti 5-1

CFR Moara – Voinţa Zvoriştea 3-4

Sporting Buneşti – Viitorul Arbore 3-0

Viitorul Vereşti – Silva Udeşti 3-4 (contestaţie)

Bucovina Frătăuţii Noi a stat în această rundă.

Academica Gălăneşti a bifat prima victorie stagională în Seria de Vest a Ligii a V-a, după ce a realizat scorul etapei, 10-0, acasă, cu Viitorul Valea Suhei. Vânătorul Dorna Candrenilor şi-a consolidat primul loc, după ce a trecut pe teren propriu, cu 5-1, de Bradul Vama, în vreme ce Vointa Stroieşti a câştigat în faţa celor de la Sporting Poieni Solca, cu 2-1.

Seria de Vest – Rezultatele etapei a IV-a:

Minerul Iacobeni – Balada Ciprian Porumbescu 7-1

Vointa Stroieşti – Sporting Poieni Solca 2-1

Academica Gălăneşti – Viitorul Valei Suhei 10-0

Bistrita Broşteni – Avântul Frasin 2-7

Vânătorul Dorna Candrenilor – Bradul Vama 5-1