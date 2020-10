Vreme numai bună pentru fotbal la sfârșitul săptămânii trecute la Rădăuți la derbiul sucevean cu Șomuz Fălticeni. Așa cum era de așteptat, deși nu era de dorit, partida a fost extrem de disputată și echilibrată, dovadă fiind și scorul consemnat la final, 2-2.

Cei care au început mai bine partida au fost jucătorii echipei gazdă, pentru prima oară în formulă completă după infectările cu COVID-19. Rădăuțenii au irosit o mare ocazie de gol în minutul zece când au șutat de trei ori consecutiv la poarta fălticeneană dar nu au nimerti ținta. Oaspeții au replicat pe contraatac extremele acestora fiind deosebit de percutante.

Totuși, Bucovina Rădăuți a reușit deschiderea scorului în minutul 14 când Stoian i-a pasat ideal lui Ionuț Plămadă care a marcat simplu.

Meciul s-a mai stind după acest gol și Șomuz Fălticeni a prins curaj în ofensivă. În minutul 40, Julei a pivotat excellent în careul rădăuțean și l-a învins pe portarul Puianu cu un șut cu stângul.

A fost 1-1 la pauză și jocul promitea destul de mult după prima lui parte. Din păcate, unele decizii modeste ale arbitrilor au stricat spectacolul sportiv. Șomuz Fălticeni a trecut la conducerea ostilităților după reușita lui Tutuță, acesta reluând în plasă un balonul respins în față de portarul rădăuțenilor.

Deși au revenit în atac, elevii antrenorului Iulian Ionesi nu s-au descurcat grozav la mingile înalte, fundașii fălticeneni fiid buni la jocul aerian. Cu un sfert de oră înainte de final la un duel care nu prevestea nimic, Stoian a protestat la o decizie a tușierului, acesta l-a avertizat pe central care i-a arătat al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu.

Jocul a rămas încins și la încă o apreciere eronată a tușierului, Julei a protestat și s-a îmbrâncit cu un jucător rădăuțean și a fost și el eliminate. ”Programul” a fost complet după încă un roșu direct acordat lui Toukam pentru a ”talpă” clară.

Cu un om în plus pe teren, Bucovina Rădăuți a trecut la atac și în minutul 85 a egalat prin antrenorul-jucător Iulian Ionesi. Gazdele ar fi putut câștiga, dar portarul fălticenenilor, Chindriș, s-a descurcat admirabil pe final.

Meciul Foresta Suceava – Juniorul Vaslui a fost amânat pentru 4 noiembrie ora 14.00 după ce la formația suceveană a fost descoperit un focar de COVID-19.

Rezultate înregistrate în etapa a VII-a:

Bucovina Rădăuți – Șomuz Fălticeni 2-2

Foresta Suceava – Juniorul Vaslui (nu s-a jucat)

CSM Pașcani – Dante Botoșani 0-3

Știința Miroslava – Bradul Borca 3-0

Ceahlăul Piatra Neamț – Hușana Huși 3-0

Clasament Seria I

1. Știința Miroslava 7 5 1 1 16-6 16

2. Șomuz Fălticeni 7 4 2 1 12-7 14

3. Bucovina Rădăuți 6 4 1 1 16-6 13

4. Hușana Huși 7 4 0 3 10-8 12

5. Ceahlăul Piatra Neamț 7 4 0 3 9-7 12

6. Foresta Suceava 5 3 0 2 10-6 9

7. Juniorul Vaslui 6 3 0 3 8-5 9

8. Dante Botoșani 7 2 0 5 8-14 6

9. Bradul Borca 7 2 0 5 5-16 6

10. CSM Pașcani 7 0 1 6 2-20 0