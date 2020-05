In industria media digitala vine o mare schimbare. Google renunta la utilizare cookie-urilor de la terti, accelerand schimbarea necesara pentru confidentialitate in publicitatea online, veste utila pentru orice agentie Google Ads.

Ce sunt cookie-urile de la terti

Cookie-urile terte reprezinta o baza a publicitatii si monetizarii pe internet. Acestea fac ca publicitatea, la fel ca si anunturile pe Google si Facebook, sa fie directionata si masurata in functie de identitatea si profilul utilizatorului. Fara cookie-urile de la terti, reclamele devin un fel de panouri publicitare sau spoturi TV de retea.

Astfel, revolutia digitala fiind reglata dupa personalitatea si cautarile utilizatorului, care s-a dovedit extrem de eficienta in achizitionarea de anunturi si a creat categorii de reclame cu totul noi, se va pierde.

Estimari ale dinamicii industriei

Va urma o perioada de negocieri, aceasta fiind o etapa la care Google este foarte sensibil. Termenul limita va fi decalat, existand derogari pentru editorii premium care detin multe site-uri web, iar Google nu va oferi un avantaj explicit.

Tehnologia publicitara va genera schimbari in modul de abordare a editorilor, care vor solicita consimtamantul utilizatorului si un identificator (cum ar fi o adresa de email), pe care le vor transmite pentru clasificarea datelor.

Partea de cumparare se va centraliza si mai mult, fiind mai putin directionata pe identitate si mai mult pe predictie probabilistica. Acest lucru inseamna ca cele mai bune castiguri se vor inregistra in urma unui proces de invatare automata.

Pe termen mediu aceasta este o veste buna pentru agentiile de publicitate

Gestionarea schimbarilor, complexitatii si inevitabilelor probleme de generate de neincrederea oamenilor poate fi benefica pentru agentiile de publicitate. De asemenea, echipele de vanzari directe ale editorilor premium vor fi mai bine vazute.

Blogurile de nisa care nu sunt aplicabile in mod direct pentru o anumita categorie de produse vor sesiza o reducere a veniturilor lor.

Pe Safari, unde cookie-urile terte au fost deja blocate, CPM-urile au scazut cu 30-60%.

Oportunitati pentru editori si startup-uri noi

Editorii trebuie sa accepte adevarul – pe majoritatea site-urilor de astazi nu merita sa te autentifici. Cheltuirea resurselor pentru un sistem de conectare bazat pe date acordate in primul rand in serviciul anunturilor, este o cauza pierduta. In schimb, se poate trata continutul web ca fiind partea de sus a unei palnii de achizitii. Relatia cu clientii monetizabili se construieste in ani si nu in scurte sesiuni.

Podcast-urile, buletinele informative, cercetarea si bunurile fizice – toate sunt elemente aditionale ale unei marci media. Firmele care implementeaza solutii bazate pe cookie-uri menite sa sustina gestionarea relatiilor pe termen lung cu utilizatorii, isi vor gasi curand alte nise de activitate, extrem de profitabile. Clickul va costa mai mult, iar publicitatea bazata pe acestea va castiga atentia cuvenita