Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative (Avizul Consiliului Legislativ nr. 96/10.02.2020). Proiectul de act normativ a fost transmis spre avizare cu adresa Secretariatului General al Guvernului in data de 04.02.2020, fiind primit si inregistrat la Consiliul Legislativ in data de 05.02.2020.

”Daca in avizul Consiliului Legislativ nu sunt schimbari de fond, se preiau observatiile pe forma si ordonanta este transmisa la Monitorul Oficial. Daca sunt observatii de fond, atunci trebuie sa se reintre in sedinta de Guvern,” declara in data de 07.02.2020 Dl. Antonel Tanase, Secretar General al Guvernului, pentru G4Media.ro.

Dat fiind faptul ca proiectul de OUG a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ (nu aviz favorabil sau favorabil cu observatii si propuneri), se poate prezuma ca pot exista si observatii/inadvertente de fond pe textul respectivului act normativ. Mentionam ca acest aviz este unul consultativ.

In atare conditii, in lipsa continutului motivarii, Sindicatul National Finante Publice – SindFISC, organizatia sindicala ce reprezinta angajatii sistemului institutional al Ministerului Finantelor Publice, considera ca, daca inadvertentele se refera la fond si nu la forma, OUG nu mai poate fi reparata si prevederile ei nu ar mai trebui sa intre in vigoare, intrucat Guvernul interimar nu are dreptul de a adopta ordonante.

Inca de la aparitia publica a proiectului de act normativ, SindFISC a atras atentia ca, in continutul acestuia, exista derapaje de la legislatia ce guverneaza functia publica in concordanta cu prerogativele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, indeosebi cele referitoare la combaterea evaziunii fiscale.