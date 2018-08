Comuna Dolhești din județul Suceava a găzduit duminică, 26 august, Ziua Diasporei, organizată de Romanian Business Leaders – RBL, prin RePatriot. Dezbaterea „Antreprenoriat românesc înapoi acasă: provocări și soluții” a avut ca temă centrală potențialul local pentru atragerea antreprenorilor români din Diaspora, implicarea antreprenorilor locali în dezvoltarea de afaceri autohtone și accesarea diferitelor linii de finanțare.

La eveniment au luat parte: Mirela Nechita, antreprenor local, fondator al firmei Natallia Decor din Fălticeni și inițiator al proiectului de promovare a Văii Șomuzului, Cristian Bărculescu – primar al comunei Dolhești, Mirabela Miron – președinte Avisso, membru RePatriot – RBL și fondator RestartHome și Andra Giucă – Communication Manager RBL & RePatriot.

Mirabela Miron a abordat tema oportunităților de afaceri și a surselor de finanțare ce pot fi accesate în mod direct, prin diferite linii de finanțare europene. „Văd aici foarte mulți tineri și asta mă bucură! RePatriot se adresează celor peste 4 milioane de români din afara granițelor, pentru că avem nevoie de ei, de experiența lor și de forța lor civică pentru a dezvolta România”.

Totodată, Mirabela a vorbit despre liniile de finanțare disponibile în prezent sau în curs de inițiere. Printre aceste programe se numără noua linie Start Up Nation, care se va deschide în septembrie, cu mențiunea că, deși se adresează în special zonei urbane, se pot găsi soluții și pentru zona rurală. Pentru diaspora există două programe de finanțare: Diaspora Start-Up pentru românii din afară cu activitate economică pe teritoriul României și programul Start-Up Plus, ai cărui beneficiari de granturi sunt ONG-uri selectate care intră într-un concurs de planuri de afaceri. Pentru cei care au deja o societate sau au un pic de experiență va fi deschisă linia de finanțare POR 22 pentru IMM-uri care vor să se extindă, de până la un milion de euro cu 30% cotă de finanțare. Mai există programele pentru resurse umane, de ex. <Bunicii noștri> pentru înființarea unor activități pentru seniori sau, începând din octombrie, linia întreprinderilor sociale.

Mirabela Miron a lansat invitația unei noi ediții RePatriot – Zilele Diasporei la Dolhești și a anunțat că RePatriot va deschide, prin RestartHome și în parteneriat cu autoritățile locale, un birou de consultanță în comună, care să sprijine antreprenorii locali și pe cei din diaspora dornici să investească în Valea Șomuzului.

„Sunt fericită că pot găzdui un asemenea eveniment, care pune Dolheștiul și Valea Șomuzului pe harta mare a României. Ne dorim ca Valea Șomuzului să devină un exemplu de bună practică. Chiar dacă nu avem renumele Bucovinei, zona este în continuă dezvoltare. Cea mai mare valoare a noastră sunt oamenii. Putem face împreună ca satul să evolueze și să fim prinși pe harta aia specială, harta turistică. Valea Șomuzului oferă oportunități concrete pentru diaspora, care poate genera aici afaceri care să implice forța de muncă locală. Avem potențial pentru turism rural”, a declarat gazda evenimentului, Mirela Nechita, antreprenor din Fălticeni, fondator al companiei Natallia Decor, companie care susține constant dezvoltarea comunității dolheștene.

Comuna Dolhești a fost reprezentată de primarul Cristian Bărculescu, de Camelia Ciocârlan, care a vorbit despre perspective antreprenoriale pentru tinerii din mediul rural, de antreprenorii locali Dinu Mocanu, Luminița Drobeta și Florin Țipău.

„În calitatea mea de reprezentant al autorității publice locale sunt deosebit de interesat de repatrierea concetățenilor noștri. Numai prin ei putem să ne îndeplinim proiectele. Sunt în derulare mai multe programe care au ca unic scop dezvoltarea localității noastre. Vom ține cont de sfaturile invitaților și sper să convingem cât mai mulți dintre concetățenii mei să aplice la unul sau mai multe proiecte. Zona noastră nu a fost promovată destul, deși este deosebit de pitorească. Avem în comună obiective turistice importante, mai ales pentru moldoveni și avem frumoasele tradiții, care la noi în zonă s-au păstrat. Mizez pe faptul că putem reuși în turism, ca poartă de intrare a recunoscutei mănăstiri Probota„, a declarat primarul Cristian Bărculescu.

Despre RePatriot:

RePatriot, proiect de repatriere prin antreprenoriat al Fundației Romanian Business Leaders, este o platformă de inspirație, consiliere și informație, care își propune să faciliteze accesul românilor din străinătate la oportunitățile din țară.

www.repatriot.ro

Despre Romanian Business Leaders:

Fundația Romanian Business Leaders – RBL este o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit, înființată în iulie 2011. Obiectivul său este să dezvolte o platformă de acţiune şi implicare socială pentru liderii din mediul privat. Scopul este ca România să devină o ţară mai bună pentru business-ul responsabil şi, în felul acesta, pentru toţi românii.

www.rbls.ro

Despre Natallia Decor:

Natallia Decor este o firmă de decorațiuni interioare și textile din Fălticeni, județul Suceava, care promovează țesături și motive tradiționale sucevene și mobilier din lemn de inspirație tradițională.