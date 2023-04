Șeful administrației județene Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, astăzi, în plenul Consiliului Județean, o replică dură cu privire la situația în care se află podul de la Milișăuți de peste râul Suceava. „Despre podul de la Milișăuți pot să mă exprim așa în termeni mai duri. Parcă a fost cel mai mare simbol al neputinței a celor de la Regionala de Drumuri Naționale Iași, în ce privește abordarea”, a spus Gheorghe Flutur. El a făcut această declarație după o sesizare venită din partea consilierului județean PSD George Petrescu. „Știu că podul de la Milișăuți e cu probleme de atâta vreme și nu se rezolvă nimic acolo. Acolo erau semne de circulație care reglementau accesul cu un anumit gabarit pe pod. Până să vină momentul cu războiul din Ucraina, camioanele românești când erau surprinse, e adevărat că din când în când, erau amendate. În momentul de față circulă atât camioanele românești, cât și celelalte ucrainene. Dacă mergeți pe acolo veți vedea plin de cisterne care transportă carburanți spre Ucraina, dar și camioane. Întrebarea mea este de ce se permite acest lucru și ce se întâmplă cu acel pod. Și a doua întrebare este legată tot de transporturi. Se vehiculează în spațiul public faptul că aceste camioane ucrainene nu plătesc nici un fel de taxă drum, dar de distrus distrug drumurile noastre. Și se vede cu ochiul liber peste tot, cu valurile care s-au produs pe drumuri. Ori se întâmplă ceva în neregulă cu chestia asta, ori e un abuz al cuiva, ori trebuie să stăm cu șapca în mână”, a spus George Petrescu.

La rândul său, președintele CJ Suceava. Gheorghe Flutur, a spus că în ceea ce privește podul de la Milișăuți administrația județeană s-a implicat de mai multe ori, la fel cum a făcut și Prefectura Suceava, însă cei de la DRDP Iași au schimbat în mai multe rânduri soluțiile pentru repararea podului. „Au vrut să facă trecere prin albie pentru a schimba tăbliile. După aia au schimbat soluția tehnică, după aia Apele Române nu le-au mai dat acordul, iar acum a venit râul Suceava mare și la ora asta nu s-a întâmplat nimic. Deci aici e o chestiune a celor care gestionează drumurilor naționale din județul Suceava”, a declarat președintele CJ Suceava. El a spus că mai grav este faptul că județul Suceava are aproape toate drumurile naționale cu restricții de tonaj. „Când vine un TIR din Ucraina prin Vicov nu îl poți lăsa pe aici că e podul de la Milișăuți. Dacă e să îl duci prin Cacica-Marginea e restricție de tonaj. Dacă e să îl duci pe la Palma spre Vatra Moldoviței e restricție de tonaj. Dacă e să-l duci spre Botoșani prin Mihăileni, la podul de la Zamostea e restricție de tonaj. Și am discutat și eu cu cei de la Ministerul Transporturilor. Oameni buni umblați și la motivul restricțiilor, pentru că la Cacica se poate rezolva podul ăla care zace de 12 ani nefăcut. Sau la Palma, sau podul de la Zamostea. Păi tot spuneți să ocolim și eu pe unde las pe ăla să vină? Totul merge prin Ratoș și ne așteptăm la o gâtuitură la Grănicești. Deci avem o problemă destul de grea a celor de la transporturi pe drumurile naționale”, a precizat Gheorghe Flutur.

Aproape toate drumurile naționale din județ au restricții de tonaj

Președintele CJ Suceava a mai declarat că o problemă mare este și aceea că tirurile au început să circule din ce în ce mai mult și pe drumurile județene. „Parcă văd că trebuie să reparăm drumul județean de la Calafindești Negostina că au scăpat tirurile pe acolo. Plus că e un disconfort pentru populația de acolo. Și așa sunt supărați că trec tirurile prin satele alea care sunt foarte aglomerate. Deci aici Drumurile Naționale au responsabilitate și m-am luptat să le dea bani de la Guvern. Este un memorandum, sunt mulți bani să modernizeze drumul dinspre frontieră încoace și să intre și spre Cacica, să rezolve restricțiile. Într-adevăr este această problemă. O să ne ținem de ea în continuare. Eu nu vreau să dau vina politic pe nimeni. Problema e că nu e rezolvată. Și dacă dai drumul la 100 de camioane din Ucraina prin vama de la Vicov pe unde îi dirijezi? Nu ai pe unde din cauza podului de la Milișăuți”, a afirmat șeful administrației județene.

Gheorghe Flutur a adăugat că din acest motiv este nevoie urgentă de construcția autostrăzii A7 până în vama Siret. „De aici domnul Petrescu trebuie să țipăm în cor pentru autostrada A7 să vină până la Sire. Pentru că nu trebuie să îmi facă cineva o favoare, o pomană sau ceva. E o necesitate să vină cu A7 până la Siret. Pentru că uitați-vă care e situația. Până la urmă războiul ăsta arată încă o dată că principala cale de comunicare a lor este pe aici. Și am cerut drum care să meargă paralel cu frontiera, de la Climăuți până la Vicovu de Sus și acolo așteptăm Ministerul Transporturilor să vină să înceapă odată”, a mai arătat Flutur.

În același timp, în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Local, președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Suceava, Tudor Plăcintă a spus că a solicitat Poliției Județene intensificarea controalelor la tirurile care vin in Ucraina. „La ședința ATOP din luna martie am discutat problema camioanelor din Ucraina și a tranzitului prin județul Suceava. Și am cerut celor de la IPJ să prezinte o situație cu privire la controalele efectuate și asupra acestor camioane. Am fost asigurați că nu există nici o diferență în trafic pentru camioanele care tranzitează județul Suceava și vin din Ucraina. Sunt tratați absolut la fel. Și am insistat ca aceste controale să fie intensificate și orice abateri care se constată să fie sancționate conform legilor din România. Sigur aveam și alte informații la data respectivă cu privire la înmatricularea unor camioane românești în Ucraina. Am fost asigurați că nu este un fenomen și nu se practică așa ceva deocamdată. Dar avem în vedere în continuare discuții pe această temă pentru că vine sezonul de vară când județul va fi și mai aglomerat cu turiști și cu multe autoturisme și trebuie să ne asigurăm că condițiile de trafic sunt la nivel optim”, a spus Tudor Plăcintă.