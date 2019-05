Brigitte Năstase (42 de ani), iubita lui Florin Pastramă (40 de ani), îi dă replica viitoarei soacre după ce aceasta a spus la reality-show-ul „Ferma – Un nou început” (PRO TV) că nu o vrea de noră. Brigitte a spus pentru Click.ro că a fost șocată de ce a văzut la PRO TV și că a plâns, iar în aceste zile urmează decizia finală în relația ei cu Pastramă.

Click.ro: Brigitte, te felicităm că ai ieşit din „Fermă” şi că ai reuşit să fii una dintre cocurentele corecte de acolo…

Brigitte Năstase: Vă mulţumesc pentru compliment! Nu am fost făţarnică. Am văzut secvenţe din emisiune în care eram catalogată astfel de mulţi colegi care spuneau ceva la testimoniale (interviuri – n.r.) şi în faţă cu totul altceva. Am fost şocată de unii colegi de-ai mei pe care îi consideram OK. Prefer să spun omului în faţă ce gândesc despre el decât să strâng din dinţi și să par diplomată. Sunt ceea ce sunt – un om cu bune şi cu rele, care atunci când râde, râde, când plânge, plânge.

