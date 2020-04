Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat pentru vineri, 17 aprilie, o ședință de lucru la care să participe reprezentanți ai sindicatelor salariaților Spitalului Județean Suceava, ai Colegiului Medicilor Suceava, ai medicilor de familie și medicilor stomatologi. Asta pe lângă reprezentanți ai Prefecturii, Primăriei Suceava, Direcției de Sănătate Publică și ai societății civile. ”Vrem să discutăm și să stabilim măsurile necesare pentru stimularea adiției de personal medical calificat în unitatea medicală, ținând cont de necesitatea implementării Planul de operaționalizare graduală a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru atingerea capacității de răspuns maximal”, a explicat Flutur.

