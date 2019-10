Ministrul Federal al Apararii, Melissa Price, spera sa asigure mai multe locuri de munca australienilor in programul F-35 Joint Strike Fighter. In aceasta incercare de a face lobby in Congresul American, doamna Price va vizita SUA pentru a promova industria de aparare din Australia si pentru a le arata autoritatilor americane ce are de oferit Australia programelor de productie din Armata SUA, cum ar fi avioanele F-35 si Triton.

Campania de lobby a fost gandita cu atentie si programata cu maxima precizie, asta dupa ce turcii au fost scosi din cursa pentru participarea in programul F-35 Joint Strike Fighter. Australia este pregatita sa arunce in cursa specialisti din 11 companii nationale de aparare.

„Vizita mea are ca scop principal legarea altor 100 de ani de colaborare de succes intre SUA si Australia in ceea ce priveste relatia departamentelor de aparare si a industriilor din acest domeniu.” declara Melissa Price pentru 7news.com.au.

Primul pas in strategia de fortificare a relatiilor Australia – USA facut de doamna Price alaturi de cabinetul sau de consultanti

In prima etapa, Ministrul Federal al Apararii, Melisa Price, se va intalni cu subsecretarul de aparare pentru achizitii si durabilitate, Ellen Lord, precum si cu reprezentanti ai companiilor aerospatiale Lockheed Martin si Northrop Grumman.

In cadrul discutiei vor pune la cale un plan, vor gandi o strategie si vor vedea resursele pe care le pot pune la dispozitie americanilor pentru a le intra in gratii si pentru a putea obtine mai multe joburi pentru australieni in ceea ce se vede a fi unul dintre cele mai importante proiecte de defensiva armata din vremea actuala.

In prorgam mai sunt angrenate puteri mondiale precum UK, care a semnat in anul 1995 un memorandum in urma caruia au devenit parteneri cu USA in program, livrand 200 milioane de dolari pentru imbunatatirea programului.

Companii precum Boeing si Lockheed Martin au participat de-a lungul anilor la dezvoltarea scopului acestui program: acela de a gasi un avion imbatabil pentru atac aerian. Un avion de generatia a 5-a care ar putea costa circa un miliard de dolari era pe masa de discutii a Armatei SUA. Companiile s-au implicat si au adus in joc cei mai buni specialisti, primind un buget de 750 milioane de dolari fiecare, pentru a dezvolta cel mai bun concept de avion stealth ultramodern.

Cu ce planuieste Australia sa vina in plus la acest proiect?

Australia tine sa precizeze ca va aloca cei mai buni specialisti pentru a se implica in proiect si vor aloca si fonduri celor 11 companii pe care este gata sa le aduca in joc. De asemenea, logistica si consultanta de specialitate nu vor fi o problema. In fond, Australia nu urmareste prin acest lobby doar castigarea unor joburi in plus, ci si afilierea cu USA intr-un program strategic, ce le va oferi australienilor o pozitie privilegiata la masa discutiilor globale de defensiva in armata.