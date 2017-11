Oameni de afaceri germani ar urma să sosească la Suceava pentru a vedea la fața locului în ce zone și în ce domenii de activitate ar putea investi. Asta la invitația făcută de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri cu directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, Sebastian Metz, în sala de conferințe a Muzeului de Istorie din Suceava, întâlnire la care au fost prezenți oameni de afaceri suceveni și primari.

Metz: ”M-am bucurat de oferta turistică și culturală a Bucovinei. Inima mea ați câștigat-o deja”

Sebastian Metz s-a arătat impresionat de dorința foarte puternică de colaborare a sucevenilor cu mediul de afaceri german, însă a adăugat că problema o reprezintă starea proastă a infrastructurii de transport. Sebastian Metz a declarat însă că oamenii de afaceri germani pot investi de pe acum în județul Suceava în condițiile actualei infrastructuri de transport și să nu mai aștepte până la punerea la punct a acesteia. ”M-am bucurat de oferta turistică și culturală a Bucovinei. Inima mea ați câștigat-o deja. Acum trebuie să ne îndreptăm către partea economică”, a declarat Metz care a adăugat că afacerile germanilor sunt concentrate acum în București și în partea de vest a țării unde activează 7.500 de întreprinzători.

”Salut hotărârea domnului președinte Flutur de a fi prezent la târgurile internaționale”

Totodată, Sebastian Metz l-a felicitat pe șeful administrației județene Gheorghe Flutur pentru că promovează Bucovina la Tîrgurile Internaționale și a apreciat că acesta este drumul pe care trebuie să meargă autoritățile. ”E foarte important că aveți prezență internațională că luați parte la diverse conferințe externe. Salut hotărârea domnului președinte Flutur de a fi prezent la târgurile internaționale”, a spus Sebastian Metz. La rîndul său, președintele Flutur a vorbit despre oportunitățile de investiții în turism, industria alimentară, a lemnului sau în domeniul schiabil și a subliniat că a avut discuții cu primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, pentru înființarea în capitala de județ a unei școli profesionale care să pregătească forță de muncă pentru întreprinzătorii germani și nu numai care vor investi în zona noastră.

Flutur vrea școală profesională de sine stătătoare pentru pregătirea forței de muncă

Flutur a vorbit de investițiile fătute de Consiliului Județean în infrastructura de sănătate amintind aici de Spitalul Județean și în aeroportul ”Ștefan cel Mare” care a ajuns la 250.000 de pasageri procesați și care se află în plină expansiune. El a amintit și de parteneriatul pe care județul Suceava îl are cu regiunea Schwaben din Germania vorbind despre acesta ca despre ”povestea cea mai de succes care este într-un județ din România”. ”Sunt chestiuni care pot fi luate ca repere de investitorii care vin aici”, a spus Flutur care a dat asigurări că județul Suceava ”este un județ sigur”. Nu în ultimul rând șeful administrației județene a arătat oaspeților germani că Bucovina este a treia destinație turistică a țării după Litoral și Brașov. La rândul său primarul Ion Lungu a subliniat că municipiul Suceava este pionier în introducerea soluțiilor de producere a energiei verzi amintind centrala termică pe biomasă unică în țară dar și de proiectele vizând înlocuirea iluminatului standard cu iluminat pe leduri sau de introducerea autobuzelor electrice în transportul public de călători.

În prezent în județ sînt prezenți doar vreo 2-3 investitori germani, ca acționari minoritari în firme foarte mici

Prezent la întîlnirea de la muzeu, directorul Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Nicolae Troașe a afirmat că, la acest moment, realitatea este tristă, fiindcă în județ sînt prezenți doar vreo 2-3 investitori germani, ca acționari minoritari în firme foarte mici. Prorectorul Universității ”Ștefan cel Mare”, Ștefan Purici, a arătat că instituția suceveană de învățământ superior este pe primul loc la nivel național privind numărul de brevete și invenții exprimându-și speranța ca măcar o parte din aceste invenții să fie puse în practică de investitori germani. ”Vrem să facem aici un Centru de Transfer Tehnologic însă avem nevoie de circa 2 milioane de euro bani pe care universitatea nu-i are”, a spus Purici.