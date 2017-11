Reprezentanții școlilor de șoferi din Vatra Dornei, Fălticeni, Câmpulung și Rădăuți au avut astăzi o întâlnire cu subprefectul județului, Silvia Boliacu, aceștia fiind nemulțumiți de propunerea susținerii examenelor practice pentru obținerea permiselor auto doar în municipiul Suceava. Șefii școlilor de șoferi au solicitat o întrevedere la conducerea Prefecturii Suceava, fiind primiți de Silvia Boliacu, care exercită atribuțiile prefectului Mirela Adomnicăi, aflată în concediu de odihnă. Principala temă a discuțiilor a fost mutarea la Suceava a probei practice de traseu pentru obținerea permisului de conductor auto și desființarea punctelor de examen de la Vatra Dornei, Fălticeni, Câmpulung și Rădăuți. De precizat că proba teoretică a acestui examen, se desfășoară, din anul 2008, numai la Suceava.

La întâlnirea desfășurată în sala “Nicolae Labiș” au mai participat directorul Cancelariei Prefectului, Bogdan Filip și șeful Serviciului Înmatriculări Vehicule și Eliberare Permise Auto, Radu Obreja.

Potrivit unui proiect de ordin al Prefectului Mirela Adomnicăi, examinarea la proba practică de traseu a candidaților care solicită obținerea permisului de conducere se va efectua numai în municipiul reședință de județ, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Totodată, conform ordinului, candidații care la această dată sunt deja programați în vederea susținerii probei practice pentru obținerea permisului de conducere în localitățile menționate vor fi anunțați, de către conducerile școlilor de conducători auto, cu privire la locația unde se va desfășura aceasta, la data la care sunt programați.



În cadrul discuțiilor, reprezentanții școlilor pentru conducători auto din cele patru municipii au înaintat Prefecturii câte un memoriu, în care atrag atenția asupra efectelor modificării anunțate. Ei menționează că desfășurarea probei practice doar în municipiul Suceava va afecta negativ, în plan financiar și social, cursanții, instructorii, familiile acestora și școlile de șoferi. Șefii acestor școli susțin că există mai multe impedimente în urma modificării centrului de examinare, respectiv cheltuieli mai mari pentru un consum mai mare de carburanți, pentru deplasările la Suceava în vederea instruirii și prezentării la examen, absențe de la orele de curs ale cursanților care frecventează cursurile liceale, învoiri de la serviciu ale cursanților care lucrează în câmpul muncii. La acestea se adaugă aglomerarea zilnică a municipiului Suceava prin prezența unui număr de circa 300 de autovehicule ale școlilor de șoferi din județ.

Reprezentanții școlilor de șoferi din cele patru localități solicită conducerii Prefecturii să analizeze situația și să ia o decizie finală.