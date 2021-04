Președintele Uniunii pentru Bucovina, Alin Opincaru, nu vrea ca Parcul Șipote din Suceava să fie transformat în zonă de agrement, pentru că astfel ar apărea construcții. El a fost desemnat prin vot online să reprezinte societatea civilă în Comisia Tehnică care va stabili tema de proiectare pentru modernizarea Parcului Șipote. Liderul Uniunii pentru Bucovina a explicat, la Radio Top: „Eu, personal, mi-aș dori ca Parcul Șipote să rămână parc. Zona de agrement îți permite legal să faci undeva pe la 10% din suprafață construcții ușoare, ceea ce eu personal nu-mi doresc. Am fost recent la Șipote pentru a vedea primăvara cum arată. Este absolut superb și nu mi-aș dori ca în pomii ăia și în tot ceea ce înseamnă verdeață, având în vedere că-i parc dendrologic, unul dintre puținele parcuri dendrologice din România, să intre buldozerele și să se apuce ăia de tăiat, de betonat și de pavat, așa cum prevedea proiectul inițial al Primăriei, pe care l-am stopat”. Alin Opincaru a mai spus: „Diferența ar fi că parcul este o zonă verde care-i foarte apropiată de ce-i acuma, dar ecologizat, curățat, luminat noaptea și să aibă coșuri de gunoi, iar zona de agrement implică terase, clădiri ușoare care vor da naștere la discuții”. Din Comisia Tehnică mai fac parte Sînziana Rîșca, tot din partea societății civile, trei reprezentanți ai Ordinului Arhitecților, alți trei ai Primăriei și câte un reprezentant de la Universitatea „Ștefan cel Mare” și Direcția Silvică. Alin Opincaru a precizat: „Majoritatea oamenilor din comisie sunt tineri și nu cred că discuțiile și dezbaterile care vor da linia viitorului parc vor fi unele între generații. Cred că vom merge pe aceeași linie”. El a mai spus: „Aș vrea ca Șipote să fie o zonă în care să fii extrem de relaxat și să ai liniște”. În Comisia Tehnică pentru stabilirea temei de proiectare pentru modernizarea Parcului Șipote au fost cooptați și doi reprezentanți ai societății civile, după ce deliberativul local a acceptat o propunere făcută în acest sens de consilierul PNL Angela Zarojanu.

