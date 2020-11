Republica BIO, unul dintre cei mai importanți retaileri online cu produse destinate sănătății, a înregistrat în săptămâna cu Black Friday vânzări cu 150% mai mari față de perioada similară a anului trecut și o creștere cu 127% a numărului de comenzi.

Numărul vizitatorilor din magazin a crescut cu 80% în perioada 9-15 noiembrie 2020 față de aceeași perioadă din 2019, traficul venind preponderent din orașele mari precum București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași.

“Am anticipat creșterea de anul acesta, alimentată de reorientarea multor persoane către shoppingul online și de preocuparea românilor pentru produse sănătoase, astfel că ne-am pregătit temeinic din timp. În luna octombrie am făcut tranziția către un depozit mult mai mare pentru a crește capacitatea de procesare a comenzilor, o schimbare planificată încă de la sfârșitul anului trecut, am făcut stocuri suficiente în special la produse alimentare, suplimente și superalimente și am suplimentat resursele umane” declară Ciprian Stancu, Fondatorul Republica BIO.

Printre categoriile cu cele mai mari creșteri se numără produsele alimentare cu 187%, suplimentele alimentare cu 273% și îngrijire aromatică cu 646%. Și categoria de superalimente a crescut cu 120%, în timp ce produsele apicole românești au înregistrat o creștere de 91%. Peste 50% dintre comenzi au fost achitate prin plată electronică, fie cu cardul, fie prin transfer bancar.

“A fost un an intens, plin de provocări, în care am reușit să scalăm magazinul online pentru a face față numărului mare de clienți, dar și să lansăm produsele planificate pentru 2020. Mă refer în special la mult așteptata gamă de cereale de mic-dejun BIO pentru copii. Preocuparea părinților ca alimentația copiilor să fie din ce în ce mai sănătoasă este la cote maxime, de aceea am decis să intrăm într-o categorie nouă cu o alternativă curată și sănătoasă pentru micul dejun al micuților noștri” a continuat Ciprian Stancu.

Pentru 2021 compania românească și-a propus diversificarea accelerată a portofoliului de produse proprii și încheierea a cel puțin un parteneriat strategic cu o rețea internațională de retail fizic, pentru a face disponibile pe rafturile supermarketurilor și hipermarketurilor produsele certificate marca Republica BIO. În paralel, compania va continua să investească în tehnologie, în integrarea inteligenței artificiale în platformă și implementarea roboticii în procesul de fulfillment.

Despre Republica BIO

Republica BIO este unul dintre cei mai importanți retaileri online din România cu peste 5000 de produse destinate sănătății. Este cel mai premiat retailer online la competiția anuală a magazinelor online, GPeC 2020, primind trei prestigioase distincții. De-a lungul timpului activitatea Republica BIO a fost răsplătită cu numeroase premii: “Voice of the customers” acordată de trusted.ro în 2020, 2019 și 2017, “Cel mai bun magazin online cu Produse Organice și Naturale” în 2020 și 2019 și “Cel mai bun comerciant Experienced în E-Commerce” în 2020 la Gala GpeC.

Republica BIO deține un portofoliu important de alimente, suplimente și superalimente marcă proprie, produse de înaltă calitate: bio, raw, neiradate, fără conservanți sau metale grele, din ingrediente de origine non-China. De asemenea, este importator exclusiv în România al brandurilor Manuka Lab și Melora.