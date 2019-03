„Custom Festival” upON Reșița City

5-6-7 Iulie 2019 | “A BIG next step for 2020”

#ROCK pe un platou panoramic deasupra Reșiței

Într-un loc de poveste, timp de trei zile, 5-7 iulie, pe dealurile Resiței, vor răsuna hituri pe care le fredonați în timp ce conduceți maşina : „In the Shadows” și „First day of my life” ale trupei The Rasmus, sau „Flori de Mai” de la Alternosfera, vom avea spectacol total oferit de Emir Kusturica sau Alex Calancea, şi vom gusta rock adevărat cu legende cum sunt UDO şi Doro sau Massive Wagons, aceştia fiind doar câțiva dintre artiştii care şi-au notat deja în calendar concertele din Poiana Golului.

Custom Concepts | Custom Stories | Custom Rock for Custom People

CUSTOM Reșița este povestea omului liber care simte și gândește, care nu este îngrădit de norme, care redescoperă o nouă legătură cu muzica de calitate și natura, deasupra unui oraș industrial, care este în plin proces de CUSTOMizare.

Oldies but goldies are about to meet the NEW!

CUSTOM Reșița este un eveniment care nu ține cont de concurență și nu este reticent față de ea, din contră, o acceptă ca upgrade de țară! Generațiile noi sunt „în vizor”, încurajate de valori reale: părinți și părinti ai părinților, generații diferite la un loc, împărtășind nu doar muzică, ci mai ales experiență, indiferent de trend, stil sau vârstă. Urcăm un public urban într-un mediu natural, înconjurat de activități creative și trupe de rock care au creat istorie.

Îmbrățișăm și venerăm ENERGIA care pulsează prin mulțime și unește într-o armonie perfectă oameni care altfel nu s-ar fi cunoscut, FOCUL pe timp de noapte, înălțător și atractiv, ROCK-ul, o împletire de ritmuri și stiluri, acel AUTENTIC care pune în mișcare două elemente esențiale: mintea și sufletul.

Împărtășim cu voi curajul de a exprima o stare de moment și un sentiment de prietenie, o ideologie, o emoție, o cale, dorința de CUSTOM, de schimbare, de a fi altfel.

Vă așteptăm aici cu pasiunile voastre, cu tot cu prieteni și copii, pentru că suntem pregătiți să descoperim împreună noi povești de viață.

Am pus deja în vânzare biletele care au un preț special până pe data de 15 martie: un abonament de trei zile – 150 lei redus de la 250 de lei, prețul întreg.

Custom Reșița, festivalul organizat de Primăria Municipiului Reșița în parteneriat cu GNB Agency, a prins viață, timid, anul trecut, însă pentru 2019 lista de artiști internaționali cuprinde nume importante dintre care, astăzi, vă facem cunoscute doar şase:

The Rasmus | U.D.O. | Massive Wagons| DORO

Emir Kusturica & The Smoking Orchestra

Alex Calancea | Alternosfera

