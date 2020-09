In aceste momente de incertitudine economica, cand activitatea inca nu s-a reluat la capacitate maxima, restaurantele cauta solutii pentru a castiga bani si a face fata provocarilor financiare. Una dintre acestea este vanzarea de vinuri de colectie.

Pentru cei care dispun de lichiditati, aceste ocazii sunt pretioase si ofera sansa nesperata de a achizitiona vinuri care nu sunt disponibile la vanzarea cu amanuntul si, totodata, de a beneficia de preturi mult mai accesibile. Totusi, pentru restaurante este doar o solutie de moment care, in timp, ar putea avea urmari nefaste. Crama unui restaurant este de fapt o colectie de active valoroase si se realizeaza pas cu pas in zeci de ani.

Vinurile de colectie – un activ valoros pentru restaurante

Pentru restaurantele care au fost lovite de pandemie si au fost nevoite se concedieze din personal si sa faca rost de lichiditati pentru plata chiriilor, colectiile de vinuri s-au dovedit un activ valoros. Acesta se poate revinde oricand obtinand un profit, iar daca se va organiza o licitatie, pretul obtinut va fi si mai bun. De aceea, vinurile vechi sunt active valoroase pentru orice restaurant – pe langa faptul ca valoarea lor creste in timp, se pot vinde usor pentru a face rost de lichiditati necesare in cazuri extreme.

Cele mai solicitate soiuri de vinuri

Unele dintre cele mai cautate soiuri de vinuri au inclus Raveneau Chablis, Keller Riesling, Liger-Belair Burgundy si Clos Rougeard Cabernet Franc. Restaurantele estimeaza ca au vandut 10% din crama, cele mai multe vanzari fiind realizate catre persoane fizice. Au fost si cazuri in care casele de licitatii s-au interesat si de sticle mai rare. Din pacate, ritmul in care pivnita de vinuri a adus venituri incepe sa incetineasca, iar multe din soiurile rare nu mai pot fi inlocuite, ceea ce nu este benefic pentru niciun restaurant. Se poate spune ca vanzarea colectiilor de vinuri pentru a se salva, are si un aspect negativ care va marca pe viitor restaurantele si somelierii.

Lichidarea colectiei de vinuri ar trebui sa fie ultima solutie

Pentru a pastra fluxul de numerar necesar si, totodata, pentru a nu epuiza rezerva de vinuri rare, restaurantele sunt nevoite sa devina creative si sa gaseasca solutii mai bune. Astfel, una dintre idei consta in oferte speciale si experiente noi care includ si degustare de mancare de calitate superioara. Astfel, unele restaurante s-au transformat complet, permitand clientilor sa se plimbe prin local si sa cumpere, pe langa vinuri si sampanie, caviar, piscoturi si alte produse culinare de lux.

Totodata, acestea au initiat ofertele vintage rare, precum sampania Paul Bara Special Club din 2009 la cel putin 100$ sticla, cuvée din 1986 de la Chateau Phelan Segur din Bordeaux la 106$, un amestec rosu din 1997 de la crama libaneza Chateau Musar la 96$ sticla sau Coast Range Zinfandel din 1997 la 98$.

Restaurantele au nevoie de o strategie inteligenta pentru a face fata problemelor financiare

Este firesc ca atunci cand intreaga lume se confrunta cu o pandemie de proportii care are consecinte economice grave sa se stabileasca masuri strategice care sa tina pe linia de plutire restaurantele. Insa, nu trebuie scapata din vedere cantarirea beneficiilor si a riscurilor vanzarii colectiei de vinuri. Atunci cand situatia se va calma si restaurantele isi vor relua complet activitatea, este bine sa nu fi fost vandute toate sticlele speciale a caror colectionare a durat zeci de ani.

Daca pivnita de vinuri a unui restaurant dispare, restaurantul dispare.