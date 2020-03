Începând de miercuri, 25 martie, autobuzele în municipiul Suceava nu vor circula între orele 09.00 și 14.00, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi.

În schimb vor fi pe traseu între orele 04.30 – 09.00 și 14.00 -22.00, după următoarele frecvențe:

Linia 2 și 4 program din 15 în 15 minute;

Linia 30 va circula din 75 în 75 de minute;

Linia 15 va circula din 60 în 60 de minute;

Linia 5 va circula din 75 în 75 minute;

Linia 17 va circula din 30 în 30minute;

Linia 29 și Linia 1 se suspendă pe perioada în care este decretată Starea de Urgență.

”Evitați ieșirile nemotivate de urgențe, aveți grijă de voi și de oamenii din jurul vostru”, a transmis Harșovschi.