În municipiul Suceava vor fi introduse restricții după ce incidența cazurilor de infectare cu COVID-19 a ajuns astăzi la 1,56 la mia de locuitori. Primarul Ion Lungu a declarat că măsurile care vor fi aplicate la nivelul municipiului reședință de județ vor fi stabilite în ședința Comitetului Local pentru Situații de urgență care se află în desfășurare. Cel mai probabil se vor închide activitățile din sectorul HoReCa, iar purtarea măştii devine obligatorie şi în spaţiile deschise. În municipiul Suceava sunt astăzi sunt 195 de cazuri COVID active.

