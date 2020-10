Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit luni în ședință extraordinară a dispus măsuri pentru diminuarea riscului epidemiologic în localitățile Vatra Dornei și cacica. Analiza realizată în contextul epidemiologic actual, statisticile zilnice privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava la mia de locuitori, prezentată de către directorul Direcției de Sănătate Publică, doctorul Dinu Sădean, a relevat o incidență crescută, de peste 1,5/1000 locuitori în cazul a 2 unități administrativ teritoriale:

1. Vatra Dornei la data de 12.10.2020, cazuri active 26, rata de infectări la mia de locuitori 1,57.

2. Cacica la data de 12.10.2020, cazuri active 8, rata de infectări la mia de locuitori 1.84.

În acest context, s-au prezentat comisiei Hotărârile Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență Vatra Dornei și Cacica, privind măsurile adoptate pentru diminuarea riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19, precum și propunerile Direcției de Sănătate Publică privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19 la nivelul municipiului Suceava.

Luând în considerare situația prezentată de către D.S.P. Suceava, având în vedere propunerile fundamentate ale specialiștilor epidemiologi din cadrul structurii de sănătate publică, motivat de prevederile imperative ale art. 3, alin. (1) și (2) din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență numărul 47 din data de 05.10.2020, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat Hotărârea nr. 41 din data de 12.10.2020, prin care s-au stabilit următoarele măsuri:

Art. 1. (1) În aplicarea art. 6, pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se suspendă începând cu data de 13.10.2020, ora 08:00, în următoarele unități administrativ-teritoriale: municipiul Vatra Dornei și comuna Cacica.

(2) În aplicarea art. 6, pct. 2 şi pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare se suspendă începând cu data de 13.10.2020, ora 08:00, în următoarele unități administrativ-teritoriale: municipiul Vatra Dornei și comuna Cacica, cu excepția activităților pe care le desfăşoară pentru clienți cazați în aceste unități de cazare.

(3) În aplicarea art. 1, pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020, activitatea cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi sau concerte, se suspendă începând cu data de 13.10.2020, ora 08:00, în interiorul clădirilor, în următoarele unități administrativ-teritoriale: municipiul Vatra Dornei și comuna Cacica.

(4) În aplicarea art. 3, alin (1) din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 782/2020, se stabileşte faptul că în intervalul orar 07:45 – 20:30, de luni până vineri, în toate spațiile publice deschise aflate pe o rază de 50 metri în jurul perimetrului exterior al unităților de învățământ din municipiul Vatra Dornei și comuna Cacica, purtarea mijloacelor individuale de protecție (mască de protecție etc.) este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani. Primăriile unităților administrativ-teritoriale menționate anterior vor marca fiecare cale de acces (bulevarde, străzi, alei etc.) și vor afișa în locuri vizibile un semn distinctiv pentru delimitarea spațiilor publice deschise aflate pe o rază de 50 metri în jurul perimetrului exterior al unităților de învățământ.

(5) În aplicarea art. 9, pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 782/2020, activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția pariurilor și loteriilor unde se eliberează bilet, cu respectarea regulilor de distanțare și a măsurilor de siguranță sanitară, se suspendă începând cu data de 13.10.2020, ora 08:00, în următoarele unități administrativ-teritoriale: municipiul Vatra Dornei și comuna Cacica.