Premierul Florin Cîțu a anunțat că astăzi Guvernul a aprobat hotărârea prin care starea de alertă pe întreg teritoriul țării va fi prelungită cu 30 de zile, începând cu data de 14 martie 2021. ”Există o modificare importantă: circulația pe timpul nopții se reduce de la ora 23:00 la ora 22:00, în rest, măsurile rămân cam aceleași. Este o măsură care a fost folosită în alte țări și are succes. Inclusiv în România, în momentul în care am implementat-o, a avut succes. Diferența faţă de data trecută, când am impus această măsură, o fac dozele de vaccin. Am început o campanie de vaccinare de succes – în martie, vom vaccina aproape 1 milion de români, în aprilie, deja mergem la aproape 2 milioane de români. Deci, va ajuta foarte mult campania de vaccinare care merge în paralel cu aceste reguli. De asemenea, hotelurile și pensiunile vor putea fi ocupate până la 70% din capacitatea maximă de cazare, pentru spaţiile de cazare dispuse în localităţile în care se practică schiul și alte sporturi de iarnă”, a spus Cîțu.

