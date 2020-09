De peste 100 de ani în lume și de 27 de ani în România, Junior Achievement oferă gratuit programe și proiecte de educație antreprenorială, educație financiară și orientare profesională, prin parteneriatul cu Ministerul Educației și Cercetării și comunitatea de afaceri. În acest an, deschidem proiectele noastre spre a fi implementate în sistem hibrid, de orice cadru didactic, gratuit, indiferent de disciplina predată, și le oferim tuturor un pachet de traininguri gratuite specifice disciplinelor cărora li se adresează programele JA, dar și utilizării soluțiilor de predare și conținuturilor educaționale în sistem hibrid recomandate de minister.

De ce ar alege un profesor să utilizeze resurse suplimentare la clasă într-un context dificil, precum cel actual?

1. Programe internaționale gratuite, aprobate și recunoscute. Traininguri de specialitate

Programele și proiectele Junior Achievement (JA) se bucură de recunoașterea a mii de profesori din lume și din întreaga țară și pot fi implementate gratuit la clasă. În plus, profesorii beneficiază de traininguri pentru utilizarea soluțiilor de predare în sistem hibrid recomandate (Microsoft Teams, Google Classroom, platforme educaționale), dar și de acces la platforma LMS JA Inspire™ cu materiale didactice și resurse.

Curricula JA, permanent îmbunătățită, cuprinde în acest an și mai multe resurse interactive adaptate educației în sistem hibrid. Toți profesorii pot utiliza resursele din programele Junior Achievement, având în vedere faptul că acestea formează competențe transversale. Astfel, programele (de educație antreprenorială, educație economică, educație financiară, educație pentru orientare profesională, educație pentru sănătate, educație STEM și pentru dezvoltarea abilităților de viață) și, implicit, resursele acestora sunt dezvoltate conform nevoilor tinerilor și adaptate fiecărui nivel de învățământ, de la clasa 0 până la clasa a XII-a și chiar universitate, în cazul programului de antreprenoriat. Toate programele includ metode și tehnici moderne de învățare learning by doing, project based, în sistem blended learning/hybrid learning, și se derulează cu ajutorul unor mijloace tehnologice moderne. Manualele și materialele sunt aprobate de Ministerul Educației.

2. Flexibilitate. Kit cu materiale complet, resurse internaționale localizate pentru România

Toate programele includ un kit complet, cu manuale pentru elevi, ghiduri pentru profesori, teste, formulare de evaluare, fișe pentru activități, certificate pentru profesori și elevi, acces la platforma Learning Management System JA Inspire™, traininguri și consultanță pentru profesori, inclusiv pentru predarea în sistem hibrid a materiilor obișnuite, dar și acces la ore metodice pentru o mai bună planificare a acestor lecții. Junior Achievement oferă și o mare flexibilitate privind modul de implementare a acestor programe. Prin implementarea programelor ca CDȘ, activități extracurriculare, cerc, școală după școală ș.a. sau a proiectelor din Săptămâna Școala Altfel, profesorii și tinerii au acces la acestea în format electronic și hybrid learning. Programele JA sunt disponibile și pentru orele de Curriculum la Decizia Școlii.

3. Burse pentru elevi și profesori și resurse de finanțare pentru școli

Programele și proiectele Junior Achievement oferă acces la competiții și evenimente naționale și internaționale, prin care elevii și profesorii pot beneficia de premii și burse, iar școlile de finanțare. În ultimii ani, sute de elevi și profesori au fost beneficiari și zeci de instituții de învățământ câștigătoare au reușit să-și doteze și să-și modernizeze laboratoarele cu fondurile obținute, dar și să efectueze o serie de lucrări pentru îmbunătățirea bazelor didactice ale școlilor.

4. Acces la rețeaua internațională Junior Achievement

Cadrele didactice apreciază în egală măsură accesul la rețeaua Junior Achievement. În funcție de implicarea acestora în programe și proiecte, profesorii și elevii pot interacționa cu tineri și cadre didactice din rețeaua JA globală (40 de țări în Europa și peste 100 în lume).

Cum se pot înscrie școlile și profesorii?

Înscrierea la programele Junior Achievement este foarte ușoară: profesorii interesați trebuie doar să consulte broșura educațională, disponibilă la https://jar.ro/brosura, să își deschidă un cont de profesor pe platforma https://jaromania.org/hub, iar apoi, din cont, profesorii să încheie, cu aprobarea școlii, un acord pentru implementarea programelor Junior Achievement. Odată semnat acest acord, programele devin disponibile imediat în contul de profesor, iar manualele tipărite ajung la clasă în câteva zile.

Așteptăm înscrierile voastre la programele JA România!

Despre Junior Achievement România

Junior Achievement România este o organizație non-profit, având ca misiune dezvoltarea în România a programelor internaționale JA de educație antreprenorială, economică, financiară, orientare profesională, sănătate și viață activă și dezvoltarea abilităților pentru viață. 40 de țări din Europa și peste 100 de țări din toată lumea derulează programele JA. În România, acestea sunt urmate de peste 230.000 de elevi și studenți și 3.700 profesori din 1.670 de școli publice, prin parteneriatul cu Ministerul Educației și Cercetării și prin susținerea financiară a comunității de afaceri din România.

