În contextul crizei sanitare și economice actuale, antreprenorii s-au văzut nevoiți să își regândească bugetul, prioritizându-și doar investițiile vitale afacerii lor. Conștientizând provocările financiare întâmpinate de aceștia, Retargeting.biz, o platformă de marketing automatizat, cu un portofoliu de aproape 1.000 de clienți din ecommerce, și-a propus să reducă costurile magazinelor online provocate de traficul non-uman.

În mai puțin de 48 de ore de la setarea noului obiectiv, clienții Retargeting.biz și-au redus costurile asociate volumului de trafic cu până la 60%. Această scădere semnificativă se datorează unei noi funcții care distinge traficul real, de traficul non-uman, provocat de boți.

Un bot este un program care efectuează sarcini automatizate pe tot Internetul. În mod normal, are de îndeplinit sarcini simple și repetitive, cum ar fi să ajute motoarele de căutare să indexeze rezultatele relevante pentru utilizatori. Dat fiind progresul remarcabil al Inteligenței Artificiale, astăzi, boții pot avea atât sarcini benefice, cât și dăunătoare.

Un bot bun poate asigura buna funcționare a unui site, în timp ce un bot rău poate periclita atât imaginea, cât și bugetul unui magazin online. Magazinele online pot fi păcălite să modifice campanii de marketing, care, în realitate sunt foarte eficiente. Acest lucru se întâmplă deoarece traficul de boți reduce rata de conversie. Accesările non-umane cresc traficul unei pagini, însă, având în vedere că nu întreprind nicio acțiune, vânzările par să stagneze.

“Optimizarea vânzărilor magazinelor de E-commerce este obiectivul central al platformei noastre de marketing automatizat. Din acest motiv, în clipa în care am observat un dezechilibru pe site-urile clienților noștri, între volumul de trafic și rata conversiilor, am știut că avem de-a face cu un trafic fals. Prin urmare, am decis să implementăm o nouă funcție care să ignore traficul non-uman când calculăm sesiunile lunare.” – Rareș Bănescu, CEO Retargeting.biz

Acest serviciu a devenit disponibil din 12 Aprilie 2021.

Serviciile de hosting sunt, de obicei, cele responsabile cu securizarea site-urilor și blocarea boților răi. Cu toate acestea, aceste servicii sunt de obicei scumpe, complexe și complicate. Din acest motiv, echipa Retargeting.biz a vrut să se asigure că până la rezolvarea acestor provocări, magazinele online, sub îndrumarea Retargeting.biz, nu vor fi taxate suplimentrar pentru traficul non-uman.