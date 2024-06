Rețeaua de clinici veterinare Mobile Vet și farmacii veterinare Mobile Pet deschide a patra clinică în București, în urma unei investiții de 500.000 EUR, situată în One Cotroceni Park, proiect dezvoltat de One United Properties, a anunțat compania de consultanță imobiliară Cushman & Wakefield Echinox, care a intermediat tranzacția de închiriere a spațiului.

Noua clinică va oferi servicii medicale veterinare complete, îmbogățind oferta de chiriași din One Cotroceni Park, unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbană din București.

În prezent, rețeaua Mobile Vet & Mobile Pet cuprinde 5 clinici și 6 farmacii veterinare, iar planurile pentru viitor includ deschiderea a încă două clinici și farmacii veterinare până la sfârșitul anului 2024.

Răzvan Gheoca, co-owner Mobile Vet & Mobile Pet: „Deschiderea clinicii din One Cotroceni Park, un proiect de referință în București, este un pas important în dezvoltarea business-ului nostru. Noua clinică ne va permite să oferim servicii veterinare superioare într-una dintre cele mai dinamice zone din punct de vedere al dezvoltării imobiliare, facilitând astfel consolidarea și extinderea bazei noastre de clienți.”

Fondată în 2013 în București de Dr. Gheoca Răzvan și Dr. Vasiloiu Radu, rețeaua Mobile Vet & Mobile Pet oferă servicii veterinare de înaltă calitate și produse farmaceutice veterinare.

Cu ocazia deschiderii noii clinici din One Cotroceni Park, a fost lansat și noul website Mobile Pet – Farmacie Veterinară și Pet Shop Online, unde se găsește o gamă proprie de produse VANCE și VetLine Pro dedicate medicilor veterinari din întreaga lume.

Rețeaua se situează în top trei clinici veterinare din România, conform cifrei de afaceri, iar obiectivul pe termen mediu este să devină liderul pieței farmaciilor și clinicilor veterinare.

Dana Radoveneanu, Head of Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: „Suprafața alocată spațiilor de retail în cadrul proiectelor de birouri a crescut semnificativ în ultimii ani, iar dezvoltatorii sunt tot mai atenți în atragerea chiriașilor care să răspundă nevoilor ocupanților acestor spații. Observăm și un interes crescut din partea retailerilor și furnizorilor de servicii pentru deschiderea de noi locații în astfel de proiecte. Suntem încântați că am reușit să aducem împreună One United Properties și Mobile Vet, care sunt permanent orientați spre nevoile clienților.”

One Cotroceni Park este cel mai amplu proiect de regenerare urbană din București, cu funcționalități mixte, incluzând o zonă rezidențială cu 900 de apartamente, o zonă comercială și un business park cu două clădiri de birouri, având o suprafață totală de 81.000 metri pătrați.

