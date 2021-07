Abonamente cu net nelimitat reduse cu 50% pentru o perioadă de 4 luni sau telefoane cu avans 0 și 24 de rate DIGI la portare;

„REȚEAUA NAȚIONALĂ”, oferta verii, este disponibilă atât pe site-ul DIGI.ro, cât și în rețeaua de puncte de prezență din țară.

Vacanța de vară aduce, la DIGI, o nouă ofertă pentru utilizatorii de telefonie mobilă – reducerea abonamentului cu 50% pentru 4 luni, la portarea în REȚEAUA NAȚIONALĂ. Campania se adresează atât clienților noi, cât și clienților existenți și se desfășoară în perioada 5 iulie – 31 august 2021.

DIGI este REȚEAUA NAȚIONALĂ preferată de români pentru portare, înregistrând la începutul lunii iunie peste 2,6 milioane de numere de telefonie mobilă portate în cei aproape 13 ani de existență a serviciului de portabilitate. În primele cinci luni ale anului, peste 277.300 de numere de telefonie mobilă s-au portat în rețeaua DIGI, păstrându-și poziția de lider.

”DIGI e singura rețea românească, este cu adevărat Rețeaua Națională. Suntem alături de clienții noștri, suntem de-ai lor, le cunoaștem cel mai bine nevoile și răspundem principalelor așteptări ale acestora: prețuri avantajoase și acoperire națională. Faptul că există o potrivire perfectă între așteptările clienților și ofertele noastre este demonstrat de rezultatele campaniilor derulate. De exemplu, piața portabilității mobile a crescut, din ianuarie până în mai 2021, cu 35% față de aceeași perioadă a anului trecut. În același interval, portările de numere de telefonie mobilă în rețeaua DIGI au fost în creștere net superioară pieței, cu 69% mai multe portări înregistrate în 2021 decât în același interval, anul trecut”, a declarat Cristian Ioniță, director de Marketing DIGI.

Actuala ofertă este disponibilă din contul de client DIGI.ro, în punctele de prezență DIGI, prin apelarea serviciului Relații Clienți sau prin intermediul agenților de teren.

Clienții existenți, inclusiv cei care au activate serviciile DIGI de internet fix, televiziune prin cablu sau telefonie fixă, au posibilitatea să contracteze această ofertă prin logarea în contul de client DIGI.ro, categoria „Mobil”, aleg abonamentul dorit, selectează opțiunea „Portare” și urmează pașii pentru plasarea comenzii. Oferta se aplică la contractarea serviciului de telefonie mobilă pentru o perioadă de 24 luni, iar clienții pot opta fie pentru o reducere din valoarea abonamentului de telefonie mobilă, fie pentru achiziționarea unui telefon din portofoliul operatorului, în 24 rate DIGI și cu avans 0.

Clienții noi care nu dețin încă un serviciu DIGI și doresc să contracteze unul sau mai multe abonamente de telefonie mobilă DIGI Mobil Optim Nelimitat, pot accesa site-ul DIGI.ro, secțiunea „Mobil”, campania fiind disponibilă în Homepage, sau pot opta pentru oricare dintre posibilitățile de contractare menționate anterior.

În funcție de numărul de abonamente DIGI Mobil Optim Nelimitat active la aceeași adresă, prețul final al abonamentului poate varia între 3-5 Euro/ lună, fiind cele mai avantajoase abonamente de telefonie mobilă de pe piața locală. Prin abonamentul DIGI Optim Nelimitat, clienții beneficiază de minute nelimitate la nivel național, SMS-uri nelimitate în rețeaua DIGI, 3.000 de minute internaționale și date mobile nelimitate. Rețeaua mobilă DIGI are o acoperire de 99,5% din populația țării cu servicii în tehnologia 3G (2G + 4G în anumite zone) și de peste 98,1% din populație, la standarde 4G. De asemenea, în marile aglomerări urbane și în mai multe zone cu trafic intens (Valea Prahovei și litoralul românesc, zona Mamaia-Constanța), DIGI a început, din 2019, dezvoltarea rețelei 5G.

În plus, clienții care vor merge în vacanța de vară în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European (SEE) vor beneficia și de tarife mai avantajoase la roaming-ul de datele mobile, după ce ANCOM a autorizat reducerea cu 36% (de la 1,1 EUR/ Gb la 0,7 EUR/Gb) a suprataxei pe care operatorul o aplică, datorită poziției sale independente pe piața europeană de telecomunicații mobile. În cazul apelurilor efectuate sau primite în roaming, suprataxa este de 0,0076 EUR/ minut, în cazul apelurilor primite, și de 0,0128 EUR/minut, pentru apelurile efectuate. Noile condiții tarifare aplicate pentru 12 luni au fost aprobate de ANCOM la 2 iulie 2021. Pentru apelurile și traficul de date efectuate în roaming către numere din SEE, abonații vor achita doar suprataxa, de la primul minut de apel sau prima unitate de date înregistrată ca trafic în roaming.