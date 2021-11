Operatorul regional ACET SA Suceava a lansat licitația pentru proiectul de extindere a rețelelor de apă și canalizare – epurare în orașul Vicovu de Sus. Anunțul a fost făcut de primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, care a declarat că proiectul are o valoare totală de 34,594 milioane de euro, fără TVA și este finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Vasile Iliuț a declarat că acest proiect este extrem de important pentru orașul Vicovu de Sus, având în vedere că după implementarea lui se va ajunge la un procent de racordare a populației la rețeaua de apă de 84% și de 78% la rețeaua de canalizare.

Iliuț a spus că în momentul de față sistemul de alimentare cu apă existent cuprinde doar localitatea Vicovu de Sus, iar gradul de conectare actual al populației este de 32%. „Populația care va beneficia de investiții după implementarea proiectului este de aproape 13.000 de locuitori ai orașului, iar gradul de conectare va fi de 84%”, a arătat primarul Vasile Iliuț. El a precizat că prin acest proiect se vor construi rețele de apă potabilă în zonele Vicovu de Sus și Bivolăria. Proiectul include extinderea frontului existent de captare a apei prin construcția a încă patru puțuri, reabilitarea instalației de clorare, construcția unui rezervor de înmagazinare nou de 400 metri cubi și reabilitarea celui existent, cu un volum de 900 mc, precum și construcția a trei stații de pompare a apei potabile. Vasile Iliuț a arătat că rețeaua de distribuție a apei potabile va fi extinsă cu 45.885 de metri în localitatea Vicovu de Sus și cu 21.268 de metri în localitatea Bivolăria. Vasile Iliuț a declarat că rețelele de apă vor fi construite pe nu mai puțin de 44 de străzi din Vicovu de Sus și pe 18 străzi din Bivolăria.

Făcând referire la componenta de ape uzate a proiectului, Iliuț a precizat că sistemul de apa uzată cuprinde trei aglomerari, Vicovu de Sus, Bivolăria si Putna. El a precizat că în aglomerarea Putna există în prezent un sistem de colectare a apelor uzate, în timp ce în zonele Vicovu de Sus și Bivolăria nu există rețele de canalizare. Vasile Iliuț a arătat că totate cele trei zone fac obiectul acestui proiect.

„Populatia care va beneficia de investiții după implementarea proiectului este de 16.348 locuitori, respectiv 18.333 locuitori echivalenți, iar gradul de racordare va ajunge la 78%”, a declarat primarul din Vicovu de Sus.

El a declarat că în zona Vicovu de Sus se va construi o rețea de canalizare nouă cu o lungime de 47.163 de metri, cinci stații de pompare a apelor uzate și 2.624 de metri de conducte de refulare, precum și o stație de epurare.

Pentru zona Bivolăria rețeaua de canalizare va avea o lungime de 15.664 de metri și vor fi construite trei stații de pompare a apelor uzate.