Cunoscutul medic de familie sucevean Irina Badrajan s-a imunizat anti-COVID, iar pe 28 ianuarie îi va fi administrată cea de-a doua doză. Doctorița a declarat, la Radio Top, că după vaccinare a avut doar o ușoară durere la locul injectării care ulterior s-a extins, iar a doua zi a dispărut cu totul: „Nu a fost ceva extraordinar”. Întrebată ce le răspunde pacienților care vin la cabinet și o întreabă dacă e bine sau nu să se vaccineze, Irina Badrajan a afirmat: „Aveți în față o persoană care s-a vaccinat cu prima doză și o așteaptă cu nerăbdare pe a doua. Dețin suficiente date despre utilitatea vaccinului. Doriți să mai știți și altceva? „Nu. Atâta am vrut să știu. Dacă dumneavoastră considerați dacă-i bine sau nu să mă vaccinez”. Acuma, e un compliment pentru mine, pentru că oamenii pun bază pe ce le spun eu”. Medicul sucevean a subliniat că vaccinul reprezintă singura soluție pentru a scăpa de pandemie.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings