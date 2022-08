Poate stiai deja ca anumite alimente foarte apreciate de oameni sunt toxice pentru pisici. Tocmai de aceea, e important sa nu le hranim pe micutele blanoase cu aceeasi mancare pe care o consumam noi, ci sa adaptam retetele pentru a fi gustoase si sanatoase si pentru pisici.

Blanitza.ro a analizat cateva retete foarte cunoscute si le-a adaptat pentru micutele feline. Vezi mai jos ce recomanda.

Ciorba de perisoare

Reteta originala are un gust bogat si e delicioasa, dar are si destul de multe grasimi. Prin urmare, vom inlocui carnea tocata din amestec de porc si vita doar cu niste carne tocata de pui sau curcan. Deja problema grasimii va fi rezolvata.

Ceapa e toxica pentru pisici, asa ca nu o vom folosi in perisoare si nici in ciorba. Cu siguranta ca si eliminand-o vom obtine o supita gustoasa pentru prietenii nostri cu blanita. Si in plus, nu le va crea probleme digestive, ci ii va ajuta sa consume mai multe lichide, esentiale pentru buna functionare a rinichilor.

Ce ingrediente va avea ciorba de perisoare pentru pisici?

Carne tocata de curcan sau pui (cca 120 g)

O lingura de orez

O bucatica de morcov

Un ou, pentru perisoare

Foarte putina sare sau deloc

Pisicile sunt carnivore, deci in alimentatia lor trebuie sa predomine carnea. Iar cea mai buna carne e cea slaba. Poti alege carne de pui, curcan, vita slaba, oricare dintre acestea e buna pentru ciorbita lor de perisoare.

Ciorba de pui

Daca pentru ciorba de pui folosim carne (piept sau pulpe taiate cubulete), morcov, telina, ardei rosu, cartofi, radacina de patrunjel si leustean, daca inlocuim cartofii cu orez si renuntam la leustean, ciorba devine potrivita si pentru pisici.

De asemenea, e nevoie sa schimbam raportul dintre carne si legume, pentru ca, asa cum spuneam, pisicile mananca preponderent carne, fiind carnivore.

Ingrediente ciorba de pui pentru pisici

Carne de pui (cca 120 g piept sau pulpa fara os si fara piele)

O lingura de orez

O bucatica de morcov

O bucatica mica de telina

O bucatica mica de radacina de patrunjel

Foarte putina sare sau deloc

Curatam zarzavatul, il spalam si taiem totul cubutele, apoi fierbem in apa extrem de putina, doar cat sa acopere ingredientele pentru ca acestea sa aiba in ce sa fiarba.

Dupa ce au fiert, pasam zarzavatul impreuna cu jumatate din cantitatea de carne si cu putina zeama in care a fiert, amestecam cu restul cubuletelor de carne si masa e gata.

Nota: Nu folosim smantana (sau alte lactate) ori otet pentru a acri ciorbele. Cele mai multe pisici sunt alergice la lactoza, iar alcoolul e toxic pentru ele.

Voi ce gatiti pentru pisicile voastre? Sunt mofturoase sau mananca tot din farfurie?