Iubitorii de dulce nu vor uita niciodata bunatatile facute de bunici, la tara, iar pentru a pastra si a duce mai departe traditia, multi dintre acestia s-au gandit sa-si deschida o patiserie sau brutarie. In ultima perioada, in patiserii gasim cel mai mult retete traditionale cu produse naturale. Painea calda, scoasa cu aburi din soba, a devenit din nou un trend in alimentatie, iar asta face ca piata sa aiba o deschidere mai mare. Oamenii cauta produse naturale, care sa fie autentice, fara conservanti sau aditivi care dauneaza sanatatii.

Daca te gandesti sa-ti deschizi un business, o patiserie cu tema traditionala poate avea mare succes. Investitia pentru o astfel de afacere nu este foarte mare, vorbim de cateva mii de euro, insa isi va scoate banii in termen scurt, fiind la mare cautare.

De ce ai nevoie intr-o patiserie

Fara o reteta bine pusa la punct si respectata cu strictete produsul final nu ar avea succes. Pentru acest lucru, solutia este simpla. Apeleaza la bunici, cu siguranta au retetele in minte si iti vor spune secretul aluatului crescut frumos.

Pentru ca publicul sa fie cat mai satisfacut de gustul prajiturilor si produselor de patiserie, antreprenorii din domeniul alimentatiei au nevoie de un cuptor patiserie de calitate, care sa coaca produsele intr-un timp scurt. O patiserie are nevoie, pe langa un spatiu generos, si de utilaje si echipamente performante, care sa realizeze produsul finit rapid si fara probleme.

Daca pe vremea bunicilor toate aceste produse erau facute la soba, acum tehnologia a avansat, iar aparitia cuptoarelor electrice aduce beneficii patiserilor. Timpul de coacere este mai rapid, fara a exista posibilitatea de a se arde produsul.

Pe langa aceste lucruri intr-o patiserie ai nevoie de personal calificat, care sa aiba cunostinte avansate in realizarea produselor. Nimic nu se poate face fara un expert, iar in actuala piata gasim tot mai mult persoane ce au imprumutat din retetele bunicilor pentru a le aplica la propriul loc de munca. Gustul nemaipomenit al prajiturilor iti ramane impregnat in minte si te face sa te intorci mereu in acelasi loc.

Prajiturile facute de bunica, acum si in patiserii

Acum gasesti in patiserii cornulete cu rahat, saratele, renumitele prajituri nuci, placinte poale-n brau, ciocolata de casa, toate de pe vremea bunicilor. Traditionalul cozonac este la mare cautare in patiserii mai ales de sarbatori, atunci cand ne rasfatam papilele gustative cel mai mult.

Patiseriile care sustin faptul ca folosesc ingrediente proaspete si naturale, obtin atestatul de produse naturale. Prin acesta se dovedeste faptul ca aluatul este framantat la mana si cremele pentru prajituri sunt facute doar in patiserie.

Dulciurile facute dupa retetele traditionale vor fi la mare cautare, iar tendinta de a consuma produse sanatoase si naturale va creste cererea de pe piata pentru produsele calitative. Deoarece suntem din ce in ce mai atenti la ceea ce mancam si cautam produse bio, crearea unor prajituri dupa retete traditionale va aduce succes garantat. Acest lucru se datoreaza autenticitatii produsului si gustului de altadata, care starneste amintiri din copilarie.

Chiar daca ne aflam in era digitala in care tehnologia isi face simtita prezenta in orice domeniu, retetele traditionale, pastrate ani la rand de bunici si duse mai departe de catre copii sau nepoti, nu isi vor pierde valoarea. Astfel ca, reaparitia retetelor bunicilor in produsele din patiserie este din ce in ce mai accentuata si cautata de catre consumatori.