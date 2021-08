Tinerii participanți la „Serbarea de la Putna – 2021. Continuitatea unui ideal” au urcat luni seară pe Dealul lui Ștefan de lângă mănăstirea ctitorită de sfântul domnitor, unde au aprins torțe și au format numărul aniversar 150, în amintirea Primei Serbări a Românilor de Pretutindeni, organizată de Mihai Eminescu pentru a defini idealul de unitate a tuturor românilor.

Acțiunea a avut loc după Congresul Studențesc Aniversar. Sute de tineri au urcat pe Dealul lui Ștefan, unde au format numărul 150 și au aprins torțe, cântând imnuri și tropare dedicate Maicii Domnului și Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare, dar și cântece patriotice. Printre ei au fost și tineri care studiază și lucrează în diaspora, dar și tineri care s-au întors definitiv în țară din diaspora.

Unul dintre ei, David, din Brașov, a spus: „M-am întors pentru că mă obișnuisem să-i vizitez des pe părinții de la Mănăstirea Putna și, peste graniță fiind, îmi era mult mai greu să fac aceasta. Cred că în aceste vremuri, pentru români este mult mai bine să locuiască în România, chiar dacă cei întorși din afară au o perioadă mai dificilă de adaptare”.

Monica, o tânără studentă din Elveția, a declarat pentru Basilica.ro: „Oare tot așa, cu torțe aprinse, vom intra și în rai? Cred că da. Ne trage neamul”.

Tinerii au coborât dealul cântând și au intrat în mănăstire cu torțele în mâini, înconjurând biserica. Ei au fost întâmpinați de Preasfințitul Părinte Ignatie al Hușilor, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul și Părintele Arhimandrit Melchisedec Velnic, Starețul Mănăstirii Putna. Emanuel Buta, Secretarul Serbării de la Putna, a mulțumit Mănăstirii Putna pentru tot ceea e face în sprijinul tinerilor și a vorbit despre o axă simbolică existentă în mănăstire. El a observat că efigiile organizatorilor edițiilor anterioare ale Serbării de la Putna sunt pe aceeași linie cu bustul lui Eminescu, instalat în curtea sfântului așezământ la serbarea din 1926, cu mormântul Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare și cu mormântul Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga (Maica Benedicta), cea care a dedicat o mare parte a operei ei personalității Poetului Național. „Nicio torță nu arde fără ca mai înainte să fi fost sufletul care a aprins-o. Ați aprins aceste torțe ale dragostei, ale credinței, și ale iubirii de neam. Torțele le aveți în mână și nu e o metaforă: aș vrea ca, de acum încolo, să purtați o veșnicie lumina în mâinile voastre – nu atât torțele propriu-zise, ci lumina”, le-a spus tinerilor Episcopul Hușilor. „Suntem ca în noaptea de Înviere”, a adăugat el. „Să fiți oameni de lumină. Să împărtășiți lumina oriunde veți merge: la casele voastre, în diaspora, peste tot. Fiți voi înșivă lumină!”. El le-a transmis tinerilor că, dacă vor răspândi lumină duhovnicească, se vor asemăna Maicii Domnului, a cărei adormire a fost prăznuită în ziua anterioară și care este numită de imnografi „sfeșnic de lumină”, pentru că L-a purtat pe Hristos, „lumina ființială”. Ierarhul a evocat afirmația unei femei în vârstă dintr-un cătun îndepărtat, prezentată la emisiunea „Izolați în România”, care spunea: „Țara acum trebuie să aibă grijă de oameni. Mai de demult, oamenii au avut grijă de țară și au pus ceea ce trebuie”.

„Așa și noi, în aceste zile, ne-am gândit la oamenii care au făcut enorm pentru această țară și au pus ceea ce trebuie în ea”, a afirmat Preasfințitul Părinte Ignatie. „Acum nădăjduim că, prin dragostea voastră, prin experiența pe care o veți acumula sau deja o aveți, voi să fiți cei care să aveți grijă de țara noastră.”

Preasfințitul Părinte Damaschin a spus: „Țineți minte că în seara aceasta nu în mâini țineți niște torțe. Transferați din mâini în inimă: să vi se aprindă inimile și să nu vi se stingă niciodată!”

„Vă felicit și îl rog pe Măria Sa Ștefan să vă dea sănătate, putere”, le-a urat starețul tinerilor. „Iată că Bunul Dumnezeu v-a învrednicit să fiți aici la sorocul acesta, de 150 de ani. Este un dar de la Dumnezeu pentru care sunteți datori să mulțumiți”, a continuat el. „Cu darul lui Dumnezeu, iată că s-a făcut, ceea ce înseamnă că a fost voia lui Dumnezeu. Așa să gândiți. Și să-l aveți pe Dumnezeu înaintea ochilor. Aceasta vă doresc”, a mai spus Arhimandritul Melchisedec.

„Cum au spus preasfințiții părinți, să fiți lumină în faptă și cuvânt. Cuvântul să exprime fapta. Și, acolo unde vă veți duce, să nu vă fie rușine de numele de român, ci tocmai din contra, să vă mândriți.”

Starețul le-a mulțumit oamenilor de cultură implicați în organizare, mai ales scriitorului Adrian Alui Gheorghe și doamnei Teodora Stanciu, tinerilor din comitetul din inițiativă și tuturor participanților veniți din întreaga țară, din jurul granițelor și din diaspora.

„Prezența părintelui patriarh – pe care să-l purtați în rugăciunile voastre, pentru că și el vă poartă în rugăciunile sale – arată dragostea lui părintească față de voi și cât de importanți sunteți. A venit pentru voi. Deci nu sunteți [doar] importanți, ci foarte importanți.” „Mulțumim părintelui patriarh, părintelui mitropolit, părinților arhiepiscopi, părinților episcopi, care au îmbogățit această sărbătoare cu rugăciunea, cu prezența, cuvântul, dar în mod deosebit cu dragostea lor”, a mai spus starețul Putnei.

„Știți cum e dragostea? Ați văzut vreodată Taina Călugăriei? Cum îl ascunde sub o mantie? Așa este dragostea: e o mantie ca mantia arhierească ce se așază și-i cuprinde pe toți. Așa e dragostea. Nu face deosebire, ci absolut pe toți îi cuprinde”, a încheiat el.

Congresul Studențesc Aniversar care a avut loc înaintea retragerii cu torțe s-a încheiat cu o declarație comună, semnată până în prezent de 40 de organizații studențești și de tineret.

Seara s-a încheiat cu o serbare câmpenească la lumina focului de tabără.

Text: basilica.ro